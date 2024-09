VIDEO. Raluca Bădulescu a explicat de ce s-a apucat de OnlyFans

După ce și-a lansat contul pe platforma de conținut pentru adulți pe 10 august, Bădulescu a descris aventura ca fiind „fabuloasă”.

Cu entuziasm și o energie pozitivă, vedeta a împărtășit impresiile ei despre noua sa activitate și despre modul în care această experiență i-a adus satisfacție personală și profesională.

În cadrul interviului, Raluca Bădulescu a vorbit despre cum își gestionează conținutul pe OnlyFans și despre reacțiile pe care le-a primit din partea fanilor și a publicului.

Nu m-am ferit de nimic, știi că sunt o persoană asumată în general. Nu am nimic de ascuns. Era ușor să aflu, se opreau IP-urile de România. E o decizie care mă bucură, nu e în dezacord cu mine sau cu stilul meu de viață. Cei care urmăresc paginile mele de social media, știu că nu postam chiar content, nu știu cum să explic, era mai îndrăzneț. Acest content pentru OnlyFans este o prelungire a fashion-ului. Eu nu sunt niciodată dezbrăcată complet. Dar da, este o platformă destinată adulților, copiii nu au de-a face cu asta. Eu niciodată nu m-am ascuns. E de un an jumătate de când mă gândesc insistent la asta! Eu vizez la asta. Familia, prietenii, toți cei care mă cunosc, mă susțin. Le-am spus înainte. Nu am pierdut prieteni, nu am pierdut clienții pentru publicitate. Eu mereu mi-am trăit viața cum am vrut. Eu nu sunt model pentru nimeni, nu dau sfaturi. Singurul sfat pe care îmi permit e să faci ce te face fericit, ce vrei, a spus Raluca Bădulescu.