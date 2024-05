Prezentă în emisiunea de la Kanal D “40 de întrebări” cu Denise Rifai, Maria Cârneci a vorbit despre relația cu Romulus Petrescu, despre viața de artist, dar și despre averea pe care a dobândit-o de-a lungul carierei.

“Nu am crezut o clipă”

Maria Cârneci și Romulus Petrescu au trăit o poveste de iubire care a rămas în memoria și inimile multora drept un exemplu de devotament și loialitate. Legați prin jurământul solemn rostit în fața altarului, cei doi și-au început călătoria împreună în ziua în care s-au unit în căsătorie, angajându-se să fie alături unul de celălalt “până la adânci bătrâneți”.

Timp de 36 de ani, Maria și Romulus au împărțit fiecare clipă a vieții lor, experimentând împreună bucuriile și necazurile ce adesea însoțesc călătoria fiecărui cuplu. Cu răbdare și înțelegere reciprocă, au reușit să construiască o familie solidă și trainică, bazată pe respect, iubire și încredere.

Chiar și în fața provocărilor și greutăților pe care le-au întâmpinat pe parcursul vieții lor, dragostea lor a rămas neclintită, fiind un far de lumină și speranță pentru cei din jurul lor. Fiecare zi petrecută împreună a fost o binecuvântare, iar amintirea clipelor frumoase și a momentelor de fericire a continuat să îi însuflețească chiar și în cele mai dificile momente.

Cu toate acestea, destinul le-a pus în cale o încercare nemiloasă în forma unei boli cumplite, care a pus capăt brusc și tragic acestei povești de viață. După o luptă îndelungată și curajoasă, Romulus a plecat din această lume, lăsând în urmă un gol imens în inima Mariei și a întregii lor familii.

Cu toate că plecarea lui Romulus a adus durere și tristețe, amintirea dragostei lor va trăi veșnic în sufletele celor care i-au cunoscut și i-au iubit. Maria va purta mereu în inimă amintirea partenerului său de viață și va continua să ducă mai departe învățăturile și valorile pe care le-au împărtășit împreună. Pentru mulți, povestea lor va rămâne un simbol al iubirii adevărate și al puterii de a înfrunta împreună orice obstacol, fiind un exemplu de inspirație pentru generațiile viitoare.

“Așa a vrut Dumnezeu. La Târgoviște… eram așa emoționată și abia se dăduse în folosință hotelul ”Dâmbovița”, era așa prin noiembrie, era brumă și cum sunt împiedicată am făcut șpagatul, am căzut. Și-mi zice cabiniera: ”fată, aici te măriți”. Nu am crezut o clipă, am mers la spectacol, când am venit, doi boboci de trandafir și pe patul meu și al Elenei”, a spus Maria Cârneci.

“Nu cred ca găsești cântăreți bogați“

Chiar dacă este una dintre cele mai solicitate interprete din țară, Maria Cârneci nu consideră că a devenit bogată pe parcursul carierei sale. Artista apreciază că a reușit să își realizeze o casă frumoasă atât pentru ea, cât și pentru fiul ei, un lucru care o face fericită. Cu toate acestea, ea remarcă faptul că nivelul de trai al artiștilor din România nu se compară cu cel al colegilor lor din străinătate.

Maria Cârneci este conștientă de importanța investițiilor în cariera sa și în imaginea sa publică. Astfel, banii pe care i-a câștigat au fost folosiți nu doar pentru satisfacerea nevoilor personale, ci și pentru a lansa piese noi și pentru a se prezenta impecabil la evenimentele la care este invitată. Pentru ea, pasiunea pentru muzică și dorința de a oferi publicului său experiențe de neuitat sunt prioritare în utilizarea resurselor financiare.

“Nu cred ca găsești cântăreți bogați, adică depinde fiecare ce a făcut. Suntem undeva la un trai decent, adică nicio comparație cu ce are un artist aici și ce are unul afară, care poate iese la pensie cu 10 cântări, nu contează treaba asta.

Adică am o locuință frumoasă, am fost în stare, pentru băiatul meu și pentru nora mea, să le cumpăr o casă frumoasă. Nu am mașină. După ce s-a întâmplat cu soțul, eu am vândut mașina. Am carnet, dar nu am putut să o mai privesc pentru că o asociam cu el. Sunt bogată într-adevăr. Eu dacă am câștigat bani, e greu să faci o piesă două, trei, cinci, zece, un CD, dar să îți lași numele pe atătea piese, cu cele mai bune orchestre din România. Costume populare, farduri, cât de cât să fiu decent îmbrăcată, să fiu coafată, să fiu cât de cât un om la care cei care mă plătesc să mă duc să cânt sau să susțin un concert să le facă plăcere. Tot timpul sunt atentă la detalii, dacă nu sunt pregătită, nu mă duc. Deci nu sunt chiar atât de bogată, am cât să mă simt bine”, a mai spus Maria Cârneci.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!