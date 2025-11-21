Victorie fabuloasă pentru Dinamo! Meciul românilor care a cutremurat Liga Campionilor

Ionuț Iancu a apărat decisiv în ultima secundă, iar Dedu, Nistor și Stanciuc au condus ofensiva „dulăilor”.

Dinamo a reușit una dintre cele mai spectaculoase victorii ale sezonului european, impunându-se cu 29-28 în fața francezilor de la Nantes, în etapa a 8-a din Liga Campionilor la handbal masculin. Într-o seară electrizantă în sala „Ștefan cel Mare”, românii au oferit un meci de referință, marcat de paradele extraordinare ale lui Ionuț Iancu și de prestațiile ofensive ale lui Călin Dedu, Ionuț Nistor și Daniel Stanciuc.

Partida a început sub semnul echilibrului, însă oaspeții au fost primii care s-au desprins. Nantes, echipa care o învinsese clar pe Dinamo în tur (cu o diferență de 7 goluri), a preluat conducerea și a intrat la pauză cu 15-12, după ce dinamoviștii au irosit câteva ocazii importante în finalul primei reprize.

Ionuț Iancu a fost însă omul-cheie al primei jumătăți. Portarul român a avut nu mai puțin de 12 intervenții, multe dintre ele spectaculoase, menținând echipa în joc. În ofensivă, Dedu și Langaro au fost principalele „arme”, ambii cu câte 6 reușite la finalul meciului.

Românii au condus revenirea spectaculoasă

După pauză, „dulăii” au reintrat pe teren transformați. Cu o apărare agresivă și un joc ofensiv mai rapid, Dinamo a început să recupereze pas cu pas diferența. Ionuț Iancu a continuat să strălucească, blocând atacurile francezilor în momentele decisive. La mijlocul reprizei secunde, tabela arăta 19-19, iar sala a explodat în urale.

Execuțiile precise ale lui Vujovic și intervențiile lui Iancu au readus echipa în avantaj pentru prima dată în meci. Din acel moment, Dinamo nu a mai cedat inițiativa. Dedu și Nistor au marcat în momente-cheie, iar tânărul Stanciuc, până acum rezervă în majoritatea partidelor, a oferit o prestație excelentă la construcție și a înscris de trei ori.

Finalul a fost dramatic. Nantes a egalat la 28-28 în minutul 59, dar Dinamo a revenit imediat printr-un gol spectaculos al lui Langaro. Ultimul atac al francezilor a fost respins de un Ionuț Iancu incredibil, care a parat aruncarea decisivă în ultima secundă, aducând victoria mult așteptată.

„A fost un meci al românilor, cu inimă și dăruire. Iancu a fost fantastic, iar Dedu și Nistor au jucat la un nivel excepțional. Publicul ne-a împins spre victorie!”, s-a comentat după fluierul final în sala „Ștefan cel Mare”.

Pentru Dinamo, aceasta este prima victorie din actualul sezon al Ligii Campionilor, una care readuce speranța calificării în Top 6. Formația lui Xavi Pascual a arătat din nou spiritul care a consacrat-o în ultimii ani pe scena europeană, într-o competiție dominată de nume uriașe ale handbalului.

Eroul serii, Ionuț Iancu, a închis poarta în momentele decisive, în timp ce nucleul românesc a demonstrat că poate ține piept oricărei echipe de top. Dinamo s-a impus la limită, dar victoria are valoarea unui trofeu moral pentru suporterii care au umplut sala și au creat o atmosferă electrizantă.

