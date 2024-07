Banca Națională a României vine cu vești bune pentru economie și anunță reducerea dobânzii cheie la 6,75% pe an. Această decizie este așteptată să fie urmată de scăderi similare ale dobânzilor practicate de bănci, aducând beneficii pentru consumatori și mediul de afaceri.

BNR a anunțat, vineri, că a redus rata dobânzii de politică monetară la 6,75% pe an, de la 7% pe an. Decizia va intra în vigoare începând cu data de 8 iulie 2024, conform informațiilor furnizate de banca centrală și citate de Agerpres.

În plus, BNR a decis să scadă rata dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,75% pe an, de la 8,00% pe an, și rata dobânzii la facilitatea de depozit la 5,75% pe an, de la 6,00% pe an.

Totodată, s-a hotărât menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

Rata dobânzii de politică monetară nu a fost modificată din luna ianuarie a anului trecut, când BNR a crescut-o la 7% pe an, de la 6,75% pe an.