Valul actual de infectări cu COVID-19 este „destul de serios”, însă majoritatea cazurilor au forme ușoare, a declarat marți medicul Adrian Marinescu, managerul Institutului „Matei Balș”.

Specialistul Adrian Marinescu a subliniat că virusul nu a devenit mai agresiv, comparativ cu valurile anterioare.

„După încheierea pandemiei, în 2022, am trecut la etapa de convieţuire cu virusul SARS-CoV-2, convieţuire care nu este întotdeauna armonioasă. Am mai avut astfel de episoade, avem un episod, aş spune, destul de serios acum. Din fericire nu sunt elemente care să spună că este o agresivitate sporită (…) Cele mai multe sunt cazuri uşoare”, a precizat Marinescu.

Managerul „Matei Balș” a atras atenția că spitalele de boli infecțioase resimt o presiune crescândă, mai ales în cazul pacienților vulnerabili – persoane cu boli cronice, vârstnici și copii mici.

„O soluţie, din punctul meu de vedere, este ca fiecare spital să vadă pacienţii cu infecţie SARS-CoV-2”.

Posibil nou val odată cu începerea școlii

Potrivit lui Marinescu, odată cu revenirea elevilor în colectivități, numărul cazurilor ar putea crește, dar nu exponențial.

„Este posibil să crească, dar nu mă aştept să fie ceva exponenţial. (…) Este vorba despre o convieţuire care presupune forme uşoare în cele mai multe dintre cazuri”, a explicat el.

Medicul a reamintit importanța regulilor de igienă și a recomandat ca un copil bolnav să nu fie trimis la școală pentru a evita răspândirea virusului.

Situația oficială: aproape 4.000 de cazuri într-o săptămână

Datele Institutului Național de Sănătate Publică arată că, în perioada 25–31 august, au fost înregistrate 3.982 de cazuri noi de COVID-19, în creștere cu 3,4% față de săptămâna anterioară.

Dintre acestea, 893 au fost reinfectări, iar autoritățile au raportat nouă decese, toate la pacienți cu comorbidități.

În același interval au fost efectuate 382 de teste RT-PCR și 27.318 teste rapide antigenice, cu 120% mai multe față de săptămâna precedentă. Rata de pozitivitate a ajuns la 14,4%, în creștere cu 16,2%.

