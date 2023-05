USR cere desființarea AOSR: „O academie-fantomă care mănâncă milioane de lei din banii românilor”

Preşedintele USR, Cătălin Drulă, şi Cristian Ghinea, coordonatorul departamentului de politici publice al Uniunii, au declarat, încă o dată, că Academia Oamenilor de Ştiinţă din România (AOSR) ar trebui desfiinţată.

Într-o conferinţă de presă susţinută în faţa sediului instituţiei, Drulă şi Ghinea au prezentat o listă întocmită de USR a „agenţiilor şi institutelor care risipesc banii publici şi pe care Coaliţia PSD-PNL ar trebui să le desfiinţeze sau să le reorganizeze de urgenţă pentru a opri jaful din bani publici”.

Lista cuprinde Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, care are un buget de 10 milioane de lei anual; Institutul de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului – 2 milioane de lei; Institutul Român pentru Drepturile Omului – cu un buget anual de aproape 3 milioane de lei; Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989 – 3 milioane de lei.

Cătălin Drulă a subliniat că toate „sinecurile” trebuie tăiate şi a anunţat că USR a redepus în Parlament un proiect pentru desfiinţarea AOSR.

„Lansăm, astăzi, un proiect în care vorbim despre acele cheltuieli inutile, sinecuri, posturi gras plătite în statul român, acel jaf al bugetului statului, pentru că, astăzi, în Guvern, se vorbeşte despre o aşa-zisă ordonanţă a austerităţii, o minciună de fapt. Statul român s-a umflat sub PSD şi PNL fără număr, zeci de mii de posturi la stat, agenţii nou create, sinecuri, 11.000 de euro pe lună pentru domnul Zgonea, 12.000 de euro pe lună pentru cineva de la PNL la ANRE. În spatele meu este o academie-fantomă (AOSR – n.r.) (…) De mult timp ne luptăm să desfiinţăm această instituţie, care mănâncă milioane de lei din banii românilor. Când era în Guvernul din care am făcut parte, am tăiat finanţarea şi banii aceia s-au putut duce către spitale, către şcoli, către alte proiecte”, a declarat liderul USR.

Potrivit acestuia, „vorbim despre 100 de miliarde de lei care vor fi împrumutaţi în acest an” pentru finanţarea „găurii” din buget şi încă aproximativ 60 de miliarde de lei pentru a refinanţa datoriile făcute în trecut, împrumuturi care se vor regăsi direct în scumpiri şi în sinecuri, precum AOSR.

Cristian Ghinea a amintit că USR a depus la Parlament al treilea proiect de lege privind desfiinţarea acestei academii, celelalte două fiind respinse.

El a prezentat „echipa de aur a AOSR”, „căpitanul echipei fiind Ion Iliescu”, cel care a înfiinţat această academie şi care îşi ia salariu lunar de aici, din anul 1996, între cei aflaţi pe lista „academicienilor” fiind şi Aliodor Manolea, implicat într-un scandal legat de „Flacăra violet”.

„Pe locul 2 – Ecaterina Andronescu, groparul educaţiei din România; 3 – Ion Solcanu, senator de mai multe ori de Iaşi al PSD; pe 4 – tot aşa, din negura politici recente, Vergina Vedinaş, fost senator PRM; 5 – Teodosie de la Constanţa – domnul care a fost informator al Securităţii, propagă mesajele lui Putin; 6 – Constantin Bălăceanu Stolnici, informator al Securităţii cu numele de Laurenţiu; 7 – Valeriu Tabără, omul a fost la toate partidele, senator de mai multe ori; 8 – Anghel Stanciu, alt PRM-ist, fost deputat PRM şi PSD, condamnat pentru corupţie. Pe locul 9 – Ion Cristoiu, tot propagator al mesajelor Rusiei în România şi el informator al Securităţii (…). Aceşti oameni se organizează ca în feudalism, îşi iau o bucată din bugetul ţării pentru a nu face nimic, sunt plătiţi doar pentru că există. Această academie este de fapt un ONG, a fost format după 90 şi în 1996, regimul Iliescu, printr-o lege în Parlament, a transformat acest ONG într-o instituţie de stat care primeşte în fiecare an bani de la buget – 10 milioane de lei pentru a nu face nimic. (…) Este o academie fantomă, Sunt 67 de angajaţi, sediu de la stat. În tot acest timp, cercetarea adevărată suferă”, a susţinut Cristian Ghinea.

El a adăugat că, „în timp ce PSD şi PNL finanţează sinecurişti”, sistemul de cercetare din România e subfinanţat şi prost organizat, ţara noastră este pe ultimul loc din UE la indicele european al inovării, iar reforma cercetării din PNRR este întârziată şi a făcut în context un nou apel ca falsele academii să fie desfiinţate, iar cercetarea adevărată să fie susţinută.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!