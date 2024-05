Dan Petrescu, despre revenirea la CFR: “Mă simt ca acasă aici, mă motivează totul”

Dan Petrescu, antrenorul legendar care se întoarce pentru al patrulea mandat la conducerea echipei de fotbal CFR Cluj, a subliniat într-o conferință de presă vineri că legătura sa cu clubul ardelenesc este una specială și că este greu să refuze atunci când este chemat să se întoarcă.

Cu o carieră impresionantă în fotbalul românesc și cu multiple succese la CFR Cluj în trecut, Petrescu a devenit o figură iconică în lumea fotbalului din România. Revenirea sa pentru al patrulea mandat la echipa clujeană a stârnit multe discuții și a generat un val de entuziasm printre suporteri.

“Recunosc, aş fi avut nevoie de o pauză, dar când CFR Cluj mă cheamă e greu să refuz”

“Au fost probleme în acest sezon, dar acum CFR este într-o poziţie bună. Şi depinde numai de ea. Deci dacă rezultatele vor fi bune în ultimele trei meciuri atunci echipa va fi în Europa, pentru că ăsta e obiectivul. Trebuie să mi-l asum, pentru că am venit acum. Şi e clar că dacă îl atingem e meritul tuturor antrenorilor care au fost aici. Recunosc, aş fi avut nevoie de o pauză, dar când CFR Cluj mă cheamă e greu să refuz. Mă simt ca acasă aici, mă motivează totul, îmi place oraşul, îmi place echipa, îmi plac fanii. Toată lumea s-a bucurat că m-am întors, acum sper să facem rezultate. Nu am venit să fiu judecat pentru ce am făcut aici, vreau să fiu judecat pentru ce fac de acum încolo”, a declarat Dan Petrescu.

“Obiectivul meu când am plecat în Coreea a fost să câştig Champions League. Şi când am văzut că nu mai sunt şanse, am zis să mă întorc. Iar primul telefon l-am primit din partea patronului de la CFR Cluj. Şi am zis că vin fără nicio problemă, dar am nevoie de o pauză. Nici nu cunosc campionatul ăsta, nu ştiu ce s-a întâmplat la CFR, doar ce mai citeam din când în când. Aşa că aş fi vrut o pauză mai lungă, pentru că semnasem de la 1 iunie. Dar apoi am primit alt telefon pentru că la CFR nu mai există un antrenor cu licenţa Pro, a expirat mandatul lui Hoban şi Dican. Şi atunci dacă nu veneam eu trebuia să vină alt antrenor pentru o lună. Şi cred că era ciudat. M-a rugat patronul şi nu am avut cum să refuz. Eu am venit ca acasă aici. Ştiu tot în club, mai puţin unii jucători. Dar cred că am găsit jucători de calitate, buni, serioşi”, a mai spus Petrescu.

