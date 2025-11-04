Unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din Marea Britanie a murit la 85 de ani

Gopichand Parmanand Hinduja, influent om de afaceri și co-președinte al Hinduja Group, a încetat din viață la vârsta de 85 de ani în Londra. Cu o carieră care a traversat peste șase decenii, el a jucat un rol esențial în transformarea afacerii de familie dintr-o companie de comerț din India într-un conglomerat global cu operațiuni în domenii cheie precum industria auto, petrol, finanțe și sănătate.

De la Mumbai la Londra: o ascensiune globală

Născut în cadrul unei familii de comercianți sindhi, Gopichand Hinduja s-a alăturat afacerii de familie în 1959, după absolvirea colegiului Jai Hind din Mumbai. A contribuit activ la extinderea operațiunilor în Orientul Mijlociu și Europa, iar în 1997 a dobândit cetățenie britanică, stabilindu-se la Londra. Împreună cu fratele său mai mare, Srichand, a consolidat prezența grupului la nivel internațional, în special în Marea Britanie, unde a devenit o figură proeminentă în mediul de afaceri.

Famila Hinduja a ocupat frecvent primul loc în clasamentele Sunday Times Rich List, fiind recunoscută drept una dintre cele mai bogate din Regatul Unit.

Amprenta Hinduja Group în Marea Britanie și India

Sub conducerea lui Gopichand, Hinduja Group și-a construit o bază solidă în Londra, transformând orașul într-un centru strategic pentru achiziții globale și acces pe piețele internaționale de capital. Printre companiile emblematice ale grupului în Marea Britanie se numără:

Hinduja Automotive Ltd. – holdingul pentru afacerile auto, inclusiv Ashok Leyland, Switch Mobility și Optare.

Gulf Oil International Ltd. – jucător important în industria combustibililor și lubrifianților, deținător al brandului iconic „Gulf".

Hinduja Investments and Project Services Ltd. – investiții în mobilitate, energie și media la nivel european.

NXTDIGITAL Ltd. – companie din domeniul media, listată în Marea Britanie.

În India, Gopichand Hinduja a consolidat prezența grupului prin achiziția și dezvoltarea Ashok Leyland, dar și prin investiții în sectorul bancar, sănătate și media. IndusInd Bank, P.D. Hinduja Hospital și Gulf Oil Lubricants India sunt doar câteva dintre entitățile prin care grupul continuă să influențeze economia indiană.

Gopichand Hinduja a fost un veritabil constructor de punți între India și Marea Britanie. Abordarea sa a combinat resursele și avantajele occidentale cu energia și talentul pieței indiene. Londra i-a oferit acces la capital și parteneriate globale, în timp ce India a rămas motorul de producție și expansiune. Moștenirea lui este una complexă, marcată de viziune, expansiune strategică și o profundă capacitate de adaptare în peisajul economic mondial.

