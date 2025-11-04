Dick Cheney, fostul vicepreședinte al SUA și arhitect al „războiului împotriva terorii”, a încetat din viață la 84 de ani

Dick Cheney, vicepreședintele SUA între 2001 și 2009 și unul dintre cei mai influenți oameni politici ai erei moderne, a murit din cauza complicațiilor cauzate de pneumonie și boli cardiovasculare, potrivit unui comunicat al familiei. Cheney, cunoscut pentru rolul său central în declanșarea războiului din Irak pe baza unor informații greșite și pentru politica sa fermă în cadrul „războiului împotriva terorii”, a fost înconjurat de soția sa, Lynne, fiicele Liz și Mary și de alți membri ai familiei.

Dick Cheney a murit

„Dick Cheney a fost un om mare și bun, care ne-a învățat pe copii și nepoți să iubim țara noastră și să trăim cu curaj, onoare, iubire și bunătate”, a transmis familia, adăugând că au fost „binecuvântați să-l fi iubit și să fi fost iubiți de acest om nobil”.

Cheney, originar din Wyoming, a fost deputat, șef al personalului Casei Albe și secretar al Apărării înainte de a fi ales vicepreședinte alături de George W. Bush. Rolul său în administrația Bush a fost adesea descris ca cel al unui „președinte din umbră”, având o influență uriașă asupra deciziilor politice, în special în urma atacurilor de la 11 septembrie 2001. În acea dimineață, Cheney se afla într-un buncăr din subsolul Casei Albe și a coordonat răspunsul inițial la atacuri, autorizând chiar posibilitatea doborârii avioanelor deturnate îndreptate spre instituțiile cheie ale Washingtonului.

De asemenea, Dick Cheney a fost unul dintre principalii promotori ai invaziei din Irak în 2003, bazată pe presupusele programe de arme de distrugere în masă și presupusele legături ale regimului lui Saddam Hussein cu Al-Qaeda, informații care s-au dovedit ulterior eronate sau exagerate. Această decizie a rămas controversată, fiind analizată în multiple rapoarte congresuale și anchete independente.

După ce și-a încheiat mandatul, Cheney a rămas o figură conservatoare, criticând dur evoluțiile populiste din Partidul Republican și denunțând administrația lui Donald Trump. Într-o notă surprinzătoare pentru un vechi membru al GOP, Cheney și-a exprimat în 2024 votul pentru candidata liberală Kamala Harris, reflectând distanțarea sa față de direcția partidului său.

În ciuda problemelor de sănătate, inclusiv un transplant de inimă în 2012, Cheney a trăit o viață activă, păstrându-și implicarea în afaceri și politică până în ultimii ani. Președintele George W. Bush l-a caracterizat ca pe „un om cinstit și onorabil, unul dintre cei mai buni servitori publici ai generației sale”.

Dick Cheney rămâne în istorie nu doar pentru deciziile sale controversate, ci și pentru impactul profund asupra politicii externe americane și a modului în care a modelat răspunsul SUA la terorismul global. Moartea sa marchează sfârșitul unei ere pentru unul dintre cei mai influenți și polarizanți lideri ai Washingtonului modern.

