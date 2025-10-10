Pe măsură ce se apropie aniversarea a 250 de ani de la nașterea Statelor Unite ale Americii, românii își exprimă opiniile despre cea mai influentă națiune a lumii. Un sondaj realizat de IRSOP la începutul lunii octombrie 2025 arată că imaginea Americii rămâne în general pozitivă, chiar dacă există și rezerve privind direcția globală pe care o va urma.

Potrivit datelor, 78% dintre respondenți au o părere bună sau foarte bună despre Statele Unite, doar 21% exprimând o opinie negativă. În ciuda competiției economice tot mai intense la nivel global, peste jumătate dintre români – 52% – cred că niciun alt stat nu va reuși să depășească America în viitorul previzibil, în timp ce 45% consideră că acest lucru s-ar putea întâmpla.

Influența Americii asupra lumii este percepută preponderent pozitivă, 62% dintre participanți considerând-o benefică, iar 34% negativă. Totuși, când vine vorba despre viitorul echilibrului global, 55% cred că SUA va continua să conducă lumea în următorii zece ani, deși 41% consideră posibilă pierderea acestei poziții în favoarea Chinei sau Rusiei.

Un aspect care îngrijorează românii este dezvoltarea Inteligenței Artificiale. Deși America este lider mondial în acest domeniu, 60% dintre cei intervievați se tem că I.A. ar putea deveni o catastrofă pentru omenire, în timp ce 35% o privesc ca pe o binefacere.

În plan politic, preferințele românilor par împărțite. 38% declară simpatie pentru Partidul Republican al președintelui Donald Trump, iar 33% pentru Partidul Democrat al fostului președinte Joe Biden. Aproape un sfert nu se regăsesc în niciuna dintre tabere, iar 5% nu știu ce să creadă.

Pe plan european, românii continuă să vadă Statele Unite drept principalul garant al securității. 64% cred că, fără America, țările europene nu ar fi suficient de puternice pentru a se apăra de Rusia, iar doar 34% cred contrariul.

Atunci când vine vorba de forța economică a Americii, percepția rămâne solidă: 65% dintre respondenți cred că dolarul va rămâne puternic sau foarte puternic, doar 33% fiind de părere că moneda americană s-ar putea slăbi.

Prezența militară americană în România este văzută ca echilibrată de majoritatea – 55% cred că este la nivelul necesar, 31% o consideră prea mică, iar 10% prea mare. Mai mult, 60% dintre români ar fi de acord ca SUA să își mărească numărul bazelor militare din România, în timp ce 37% s-ar opune acestei idei.

În privința valorilor economice, românii par să admire spiritul antreprenorial american. Totuși, 68% consideră că România nu încurajează suficient inițiativa individuală, doar 27% fiind de părere că există un sprijin real pentru antreprenoriat.

Sondajul a inclus și o întrebare deschisă legată de viitoarea vizită a președintelui Nicușor Dan în Statele Unite. Cei mai mulți respondenți, 44%, cred că principala temă de discuție cu președintele Donald Trump ar trebui să fie atragerea investițiilor americane. Urmează colaborarea militară (23%), problema vizelor pentru SUA (15%) și tarifele pentru exporturile românești (13%).

Potrivit datelor IRSOP, cercetarea a fost realizată telefonic, între 2 și 8 octombrie 2025, pe un eșantion de 1.017 persoane adulte, reprezentativ pentru populația României. Marja de eroare este de ±3,1%, la un nivel de încredere de 95%. Institutul IRSOP este un centru independent de cercetare și consultanță, activ din 1990.

Prezentăm mai jos, întrebările și datele obținute de IRSOP:

Românii și Visul American

Sondaj realizat de IRSOP – 10 octombrie 2025

Se apropie aniversarea a 250 de ani de la nașterea Americii.

Despre America, aveți o părere:

Foarte bună 14%

Bună 64%

Nu prea bună 16%

Foarte proastă 5%

Nu știu 1%

Primul Președinte american, George Washington, spunea în 1776 că Statele Unite reprezintă „un mare experiment”. Dar SUA a devenit cea mai mare economie și o superputere a lumii. Credeți că, în viitorul previzibil, alte state vor reuși sau nu vor reuși să depășească America?

Nu vor reuși 52%

Vor reuși 45%

Nu știu 3%

Considerați că, în prezent, influența Americii asupra lumii globale este în principal pozitivă sau negativă?

Pozitivă 62%

Negativă 34%

Nu știu 4%

Considerați că, în următorii zece ani, America va continua să conducă lumea sau s-ar putea să piardă conducerea în favoarea Chinei sau Rusiei?

Va continua să conducă 55%

Va pierde conducerea 41%

Nu știu 4%

America este lider în noile tehnologii, inclusiv în Inteligența Artificială. Unii cred că Inteligența Artificială va crea o viață mai bună pentru oameni, iar alții cred că va distruge omenirea. Dvs. credeți că I.A. va fi o binefacere sau o catastrofă?

O catastrofă 60%

O binefacere 35%

Nu știu 5%

Simpatizați mai mult cu Partidul Republican al Președintelui Trump sau cu Partidul Democrat al fostului Președinte Biden?

Cu Partidul Republican 38%

Cu Partidul Democrat 33%

Cu niciunul 24%

Nu știu 5%

Considerați că, fără America, țările europene sunt destul de puternice sau nu sunt destul de puternice să apere Europa de Rusia?

Nu sunt destul de puternice 64%

Sunt destul de puternice 34%

Nu știu 2%

Românii care au emigrat în America înainte de Al Doilea Război Mondial își cântau dorul de țară cu versurile „acasă am boii și carul dar aicea am dolarul”. Considerați că, în următorii ani, dolarul va continua să fie:

Foarte puternic 9%

Puternic 56%

Nu prea puternic 28%

Foarte slab 5%

Nu știu 2%

După Al Doilea Război Mondial, românii sperau că vin americanii să ne scape de Stalin și de comunism. Astăzi, considerați că prezența militară americană în România este:

Prea mică 31%

Prea mare 10%

Cât este necesar 55%

Nu știu 4%

Sunteți de acord sau nu sunteți de acord ca SUA să-și mărească numărul bazelor militare în România?

De acord 60%

Nu sunt de acord 37%

Nu știu 3%

Istoricii americani spun că America s-a dezvoltat în primul rând pentru că societatea încurajează la maximum spiritul antreprenorial și inițiativa fiecărui individ. Considerați că România încurajează sau nu încurajează spiritul antreprenorial al fiecărui individ?

Nu încurajează 68%

Încurajează 27%

Nu știu 5%

Președintele Nicușor Dan se pregătește să facă o vizită în SUA. Pentru dvs., care ar fi chestiunea cea mai importantă pe care ar trebui s-o discute cu Președintele Donald Trump?

Atragerea investițiilor americane 44%

Colaborarea militară 23%

Vizele pentru SUA 15%

Tarifele pentru exporturile românești în SUA 13%

Nu știu 5%

Detalii tehnice:

Pentru acest sondaj, IRSOP a intervievat telefonic 1.017 persoane în intervalul 2–8 octombrie 2025. Eșantionul este reprezentativ pentru populația din România în vârstă de peste 18 ani. Toleranța de eșantionare este ±3,1% la un nivel de încredere de 95%. IRSOP este un institut independent de cercetare și consultanță fondat în 1990.