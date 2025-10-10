De către

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat vineri că Ungaria este interesată de succesul economic al României și că își dorește „să trăiască în pace și cooperare cu vecinii săi”.

Afirmațiile au fost făcute de Viktor Orban într-un interviu acordat postului public de radio Kossuth, transmis de la Cluj-Napoca, unde Orban participă la cel de-al 17-lea Congres al UDMR.

„Noi, maghiarii, vrem să trăim în pace şi cooperare cu vecinii noştri”, a spus premierul ungar, subliniind că relațiile dintre cele două țări sunt „atât de complexe încât este foarte dificil să ne imaginăm ceva mai complicat”.

„Pacea și cooperarea nu sunt întâmplătoare”

Viktor Orban a remarcat că, în contextul trecutului istoric comun, pacea și cooperarea dintre România și Ungaria sunt rezultate ale unui efort conștient, nu simple întâmplări.

El a adăugat că actualul context politic favorizează un dialog mai apropiat între cele două guverne.

„România are un prim-ministru al cărui mod de gândire este similar cu cel al guvernului ungar”, a declarat Orban, considerând acest aspect o oportunitate pentru consolidarea relațiilor bilaterale.

România, partener economic strategic

Premierul ungar a vorbit și despre importanța economică a României pentru Ungaria, apreciind că țara noastră traversează o perioadă dificilă din punct de vedere financiar:

„România se confruntă cu o luptă serioasă pentru restabilirea echilibrului economic și financiar, o provocare semnificativă și dificilă.”

El a adăugat că prosperitatea economică a României are un impact direct asupra comerțului bilateral:

„Cu cât românii au mai mulți bani, cu atât comerțul româno-ungar funcționează mai bine.”

Aflat la Cluj-Napoca, Viktor Orban a transmis și un mesaj pe Facebook, menționând importanța momentului aniversar pentru UDMR:

„Dimineaţa a sosit la Cluj. UDMR împlineşte 35 de ani. Astăzi are loc congresul festiv.”

