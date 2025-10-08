Oana Țoiu anunță când va avea loc întâlnirea dintre Nicușor Dan și Donald Trump

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a declarat miercuri seara, în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, că a discutat cu secretarul american de stat Marco Rubio, la Washington, și despre întâlnirea care va avea loc între Președintele Nicușor Dan și Donald Trump.

După întâlnirea cu Marco Rubio, care a durat puțin peste o oră, Oana Țoiu a oferit un interviu în exclusivitate pentru Antena 3 CNN.

„Am discutat și despre întâlnirea președinților”, a anunțat ministrul.

Potrivit acesteia, ambele administrații sunt de acord ca vizita oficială de stat să aibă loc în prima parte a anului viitor.

„Suntem aliniați în ceea ce privește posibilitatea de a o avea în primul trimestru al anului viitor”, a declarat Oana Țoiu.

Ministrul de Externe a subliniat faptul că „România a fost, este și va continua să fie respectată aici, așa cum și SUA este respectată acasă”.

„A fost o întâlnire excelentă. Atât pentru România, cât și pentru SUA, parteneriatul nostru strategic este important, atât în partea de securitate, cât și în proiectele comune pentru energie și legăturile umane care s-au creat pe fondul construirii acestui parteneriat strategic”, a mai precizat ministrul.

