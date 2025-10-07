Un parlamentar italian căutat de Ungaria se agață de imunitatea oferită de UE

Parlamentarii europeni au respins marți, la limită, cererea Ungariei de a-i ridica imunitatea parlamentară deputatei italiene de stânga Ilaria Salis, acuzată de violențe la un miting neo-nazist din Budapesta, scrie AFP.

Parlamentul European de la Strasbourg a sprijinit activista anti-fascistă – devenită o opozantă de profil înalt a guvernului naționalist maghiar – prin 306 voturi pentru și 305 împotrivă, într-un vot secret.

Acest vot reprezintă o victorie pentru democrație, statul de drept și antifascism, a declarat Salis într-un comunicat.

Ilaria Salis, în vârstă de 41 de ani, a fost arestată împreună cu alți activiști în februarie 2023, în timp ce participa la un protest împotriva comemorării anuale organizate de neo-naziști în Budapesta.

Ea a fost eliberată după mai bine de un an de detenție, după ce a fost aleasă în Parlamentul European în 2024, pe listele unui mic partid de stânga.

Procurorii maghiari au cerut o pedeapsă de 11 ani de închisoare, iar cazul a făcut valuri internaționale când Salis s-a prezentat în fața unei instanțe din Budapesta cu picioarele încătușate.

Parlamentara italiană a solicitat ca procesul să aibă loc în Italia.

