Un nou centru pentru îmbunătățirea accesului la educație pentru comunitatea romă. FOTO

Asociația Fight For Freedom în colaborare cu asociația Little Lamb au inaugurat Centrul Educațional “Noi Orizonturi” în Movilița, județul Vrancea.

“Acest centru reprezintă un pas semnificativ în îmbunătățirea accesului la educație pentru comunitatea romă din zonă”, se precizează într-un comunicat de presă al Fight for Freedom International .

Despre Centru

Centrul “Noi Orizonturi” este un afterschool dedicat copiilor din comunitatea romă, oferindu-le un mediu propice pentru învățare și dezvoltare. Cei mai mari sunt programați dimineața, beneficiind de sprijin educațional, în timp ce cei mai mici participă după-amiaza, concentrându-se pe teme și activități educative.

Misiunea

Scopul principal al centrului este de a furniza oportunități educaționale către copiii care nu beneficiază de condiții adecvate acasă. Prin proiectul “Noi Orizonturi”, ne propunem să deschidem mai multe centre în viitor, asigurându-ne că fiecare copil are acces la o educație de calitate.

Cum puteți susține

“Vă invităm să vă alăturați acestei inițiative de impact. Prin susținerea proiectului “Noi Orizonturi”, contribuiți la crearea unui viitor mai promițător pentru copiii din comunitatea romă. Pentru detalii suplimentare sau pentru a oferi sprijin, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail sau numărul de telefon”, mai transmite sursa citată.

Despre Asociația Fight For Freedom și Little Lamb

Asociația Fight For Freedom și Asociația Little Lamb sunt organizații non-profit.

Fight for Freedom are sediul în Verești, Suceava, România și a început în februarie 2019 cu 7 voluntari.

“De atunci, a crescut la peste 1000 de voluntari care își susțin misiunea din toată lumea. Fight for Freedom este o organizație creștină care se concentrează pe reabilitarea persoanelor fără adăpost, foști condamnați pentru a se reintegra în societate, având la bază valorile creștine lăsate de Iisus Hristos. Aceasta înseamnă hrănirea celor fără hrană de mâncare, oferirea de locuințe pentru persoanele fără adăpost și educarea și formarea membrilor pentru ca aceștia să poată obține un loc de muncă și să-și reia viața”, se mai menționează în comunicatul de presă.

Asociația Little Lamb are sediul în localitatea Movilița, Str. Căpățânești nr. 43, Jud. Vrancea și a început în 05.04.2022. Aceasta are ca scop principal implementarea, desfășurarea, promovarea, susținerea și dezvoltarea de programe și servicii comunitare de educație și formare a copiilor, în vederea reducerii abandonului școlar.

“În 2024 ne focusăm atenția în mod special către educație, către generația de mâine din România, Centrul “Orizonturi Noi” din județul Vrancea fiind primul dintr-un număr mai mare de astfel de centre pe care dorim să le deschidem în acest an în România.

Suntem o organizație creștină, promovăm valorile Biblice, principiul de bază fiind dragostea pentru aproapele nostru, bazată pe modelul Mântuitorului Iisus Hristos.

Mulțumim partenerilor noștri, autorităților, nu în ultimul rând lui Dumnezeu care ne-a ajutat până aici”, a declarant președintele Fight for Freedom International, Gheorghe Ignat.

