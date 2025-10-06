Un fotbalist, urmărit de un urs în Mexic! Campionul mondial a fost filmat în timp ce fugea cu fiica în brațe

Angel Correa s-a trezit față în față cu un urs negru, pe o stradă din Monterrey, în timp ce se plimba cu fiica sa.

Fostul atacant al lui Atletico Madrid, Angel Correa, actual jucător la Tigres UANL, a avut parte de o experiență neobișnuită în Mexic. Campionul mondial din 2022 s-a întâlnit cu un urs chiar în cartierul unde locuiește, în timp ce se afla la plimbare împreună cu soția și fiica sa, Lia.

Momentul a fost surprins în totalitate de Sabrina Di Marco, soția fotbalistului, care a filmat scena și a postat-o ulterior pe rețelele de socializare.

„Cineva a venit să ne viziteze” – soția lui Correa, pe Instagram

În imagini se vede cum atacantul argentinian, cu fiica în brațe, se retrage cu pași mici, cu fața la urs, în timp ce animalul se apropie lent, aparent indiferent la prezența oamenilor. În ciuda tensiunii momentului, Correa a păstrat calmul și chiar a zâmbit, în timp ce soția lui comenta amuzată scena.

Sabrina Di Marco a distribuit filmarea pe Instagram, adăugând descrierea:

„Cineva a venit să ne viziteze 🐻”, clipul devenind rapid viral în Mexic.

Reacțiile internauților au fost împărțite. Un localnic a glumit:

„Bun venit la Monterrey, Angel!”

Dar alții au atras atenția că fotbalistul a riscat enorm:

„A făcut exact opusul a ceea ce trebuie să faci. Un urs aleargă mai repede decât oamenii și este mult mai puternic. Urșii care coboară din munți sunt imprevizibili.”

Demichelis, o întâlnire similară cu un urs în fața casei

Cazul lui Angel Correa nu este singular. În decembrie 2024, un alt argentinian celebru, Martin Demichelis, fost jucător la Bayern Munchen și Manchester City, a avut parte de o scenă asemănătoare.

Pe atunci antrenor în Mexic, Demichelis a surprins un urs rătăcind prin grădina casei sale. Soția sa, Evangelina Anderson, a filmat momentul și a fost auzită spunând copiilor:

„E enorm. Nu vă apropiați de el!”

Fenomenul urșilor care ajung în zonele rezidențiale din Monterrey este tot mai des întâlnit, din cauza defrișărilor și a extinderii zonelor urbane către poalele munților Sierra Madre.

