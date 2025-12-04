7.9 C
Un copil de 14 ani a fost grav accidentat pe Șoseaua București-Târgoviște

SocialȘtirile zilei
Actualizat:
Catalin Serban
Catalin Serban
Accident Cluj. Un bărbat a murit, iar altul a fost transportat la spital
Foto - Arhivă / Accident Cluj. Un bărbat a murit, iar altul a fost transportat la spital

Un minor în vârstă de 14 ani a fost accidentat grav miercuri seara de o mașină în timp ce traversa strada, accidentul având loc pe Șoseaua București-Târgoviște dinspre Centura Capitalei către Șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești.

Potrivit Poliției Capitalei, din primele informații, un bărbat în vârstă de 46 ani a condus un autovehicul pe Șoseaua București-Târgoviște dinspre DNCB către Șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești, iar când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 16, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a surprins și accidentat un pieton, care se angajase în traversarea părții carosabile.

În urma producerii accidentului, a rezultat rănirea gravă a pietonului, un minor în vârstă de 14 ani, care a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul Alcooltest rezultatul indicat fiind ‘zero’.

Traficul rutier a fost restricționat pe Șoseaua București-Ploiești, sensul de intrare în Capitală.

Polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

Cătălin Șerban scrie în presă din anul 2019, iar din februarie 2021 la România Liberă. A fost director de comunicare al Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei și președinte al acestei organizații.A primit din partea Casei Regale a României, în anul 2015, Medalia „Regele Mihai pentru Loialitate" și, în anul 2024, „Crucea Casei Regale a României” pentru organizarea excelentă a Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei și pentru devotamentul cu care a promovat ideile și cauza monarhică.
Ultima oră
