Un minor în vârstă de 14 ani a fost accidentat grav miercuri seara de o mașină în timp ce traversa strada, accidentul având loc pe Șoseaua București-Târgoviște dinspre Centura Capitalei către Șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești.

Potrivit Poliției Capitalei, din primele informații, un bărbat în vârstă de 46 ani a condus un autovehicul pe Șoseaua București-Târgoviște dinspre DNCB către Șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești, iar când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 16, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a surprins și accidentat un pieton, care se angajase în traversarea părții carosabile.

În urma producerii accidentului, a rezultat rănirea gravă a pietonului, un minor în vârstă de 14 ani, care a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul Alcooltest rezultatul indicat fiind ‘zero’.

Traficul rutier a fost restricționat pe Șoseaua București-Ploiești, sensul de intrare în Capitală.

Polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

