La fața locului au fost trimise o autospecială de stingere, echipaj de descarcerare, autospeciala pentru transport victime multiple, trei ambulanțe SMURD

Un accident rutier produs, marți dimineață, în localitatea Veștem, județul Sibiu, a mobilizat forțe importante de intervenție, după ce un autoturism și un microbuz au intrat în coliziune. În cele două vehicule se aflau 12 persoane.

Primele evaluări medicale au arătat că șase femei, cu vârste între 42 și 56 de ani, au suferit leziuni ușoare – contuzii, escoriații și traumatisme minore – și au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe din Sibiu. Toate erau conștiente în momentul preluării de către echipajele medicale. Alte șase persoane au refuzat transportul la spital.

Intervenția a fost coordonată sub Planul Roșu, activat de ISU Sibiu imediat după raportarea incidentului, pentru a permite gestionarea rapidă a unui număr mare de potențiale victime. Măsura a fost ulterior dezactivată, după stabilizarea situației. La fața locului au fost trimise o autospecială de stingere, echipaj de descarcerare, autospeciala pentru transport victime multiple, trei ambulanțe SMURD și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili modul în care s-a produs impactul.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube