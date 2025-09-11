Un bărbat a fost prins în flagrant de procurorii DNA, joi, în timp ce primea 60.000 de euro într-un complex turistic din Delta Dunării, de la o persoană căreia îi promisese că poate influența judecătorii Tribunalului București într-un dosar instrumentat de Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi.

Potrivit DNA, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, începând cu data de 11 septembrie, fiind cercetat pentru trafic de influență.

Procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva persoanei „fără calitate specială” implicate.

Șpaga și promisiunea de influență

Conform ordonanței, în perioada 29 august – 4 septembrie, bărbatul ar fi cerut suma totală de 180.000 de euro de la un martor.

Suspectul i-a promis că va folosi presupusa sa influență asupra judecătorilor de la Tribunalul București pentru a obține restituirea cauzei la procuror în cadrul procedurii de cameră preliminară, într-un dosar în care un om de afaceri fusese trimis în judecată de EPPO.

Momentul flagrantului

„Miercuri, în timp ce se aflau într-un complex turistic din Delta Dunării, bărbatul ar fi primit de la martorul respectiv, prin intermediul unei alte persoane (suspect în cauză), suma de 60.000 de euro, moment în care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante”, se arată în comunicatul DNA.

Bărbatul urmează să fie prezentat Curții de Apel București cu propunere de arestare preventivă.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.