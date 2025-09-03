Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au demarat miercuri o amplă operațiune într-un dosar de evaziune fiscală.
Potrivit informațiilor transmise până în acest moment de către DNA, prejudiciul este estimat la peste 90 de milioane de lei, potrivit unor surse judiciare.
Ancheta vizează 47 de percheziții desfășurate atât în București, cât și în județele Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani și Brașov.
Obiectivul anchetei
Perchezițiile urmăresc strângerea de probe privind mecanisme financiare frauduloase prin care s-ar fi eludat plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat, mai transmite Direcția Națională Anticorupție.
