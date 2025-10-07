Uniunea Europeană intenționează să limiteze deplasările diplomaților ruși în interiorul blocului comunitar, ca răspuns la o serie de tentative de sabotaj considerate a fi conduse de spioni sub acoperire, relatează Financial Times.

Măsura vizează reducerea riscurilor generate de agenții de informații susținuți de Moscova, acuzați de provocări împotriva statelor NATO, inclusiv incendii, atacuri cibernetice și incursiuni cu drone.

Noile norme vor impune diplomaților ruși detașați în capitalele UE să notifice autoritățile gazdă cu privire la planurile lor de călătorie înainte de a traversa granițele.

Inițiativa Cehiei și negocierile din UE

Propunerea, susținută de Republica Cehă, face parte dintr-un pachet mai amplu de sancțiuni ca răspuns la invazia Rusiei în Ucraina.

Pentru adoptarea legală este necesar sprijin unanim.

Recent, Ungaria și-a retras veto-ul, dar adoptarea finală ar putea fi întârziată de disputa cu Austria, care dorește includerea unei măsuri privind activele oligarhului rus Oleg Deripaska, pentru compensarea băncii Raiffeisen.

Ambasadorii din mai multe capitale au avertizat că nu vor susține pachetul dacă propunerea Austriei este inclusă, urmând ca discuții suplimentare să aibă loc miercuri.

Spioni ruși acționează „în afara țării gazdă”

Agențiile de informații ale UE avertizează că diplomații ruși desfășoară adesea operațiuni în afara statelor unde sunt acreditați, pentru a evita supravegherea contra-spionajului. Un diplomat senior UE a declarat:

„Ei sunt detașați într-un loc, dar lucrează în altul. Serviciile de informații ale țării gazdă știu ce fac aceștia, dar, dacă trec granița, poate fi mai dificil pentru acea țară să îi țină sub supraveghere.”

Cehia – pionier al restricțiilor

Republica Cehă a propus restricții încă din mai 2024, după ce mai mulți diplomați ruși suspectați de activități de spionaj au fost interziși.

Totuși, sute de diplomați ruși acreditați în Austria vecină puteau să intre legal în Cehia.

Ministrul de Externe ceh, Jan Lipavský, a explicat:

„Nu există un ‘Schengen pentru Rusia’, așa că nu are sens ca un diplomat rus acreditat în Spania să poată veni la Praga oricând dorește. Ar trebui să aplicăm reciprocitatea strictă la eliberarea vizelor diplomatice de scurtă ședere în conformitate cu Convenția de la Viena.”

În 2014, Cehia a fost vizată de unul dintre cele mai grave atacuri de sabotaj pe teritoriul UE: exploziile de la un depozit de muniție din Vrbětice au ucis două persoane, atac atribuit agenților GRU, serviciul de informații externe al Rusiei.

