Marea Neagră devine, în aceste zile, un adevărat teatru de război. Exercițiul multinațional „Poseidon 2025” reunește 800 de militari din România și alte 12 state membre NATO, alături de zece nave de război și patru avioane F-16.

Obiectivul exercițiului multinațional „Poseidon 2025”: pregătirea forțelor aliate pentru misiuni de detecție și neutralizare a minelor marine – una dintre cele mai mari amenințări din regiune, de la începutul războiului din Ucraina.

De la izbucnirea conflictului din Ucraina, minele marine au devenit un risc major pentru navigație și securitate în vestul Mării Negre.

„Putem executa toată paleta de misiuni sau operații, detecție, clasificare, identificare și neutralizare a tuturor minelor marine, atât cele de la suprafața apei, adică cele în derivă care reprezintă un pericol real în acest moment, cât și cele care se află în imersiune”, a explicat comandantul vânătorului de mine, Denis Giubernea.

Recalibrarea apărării navale după primele mine descoperite

„După începerea războiului, imediat în luna aprilie a apărut și prima mină în derivă. De-atunci am început să ne recalibrăm, să regândim toate planurile. Până în momentul de față, 140 de mine au fost descoperite și distruse în partea de vest a Mării Negre. Acest pericol a fost, este și va fi în continuare”, a declarat Eugen Cojocaru, Comandantul Flotei.

Exercițiul „Poseidon 2025”, coordonat de România, include simulări complexe pe mare, în care echipajele antrenează scenarii tactice de luptă și intervenție rapidă.

Operațiuni complexe: de la neutralizarea minelor la respingerea atacurilor aeriene

„Vom avea seriale din domeniul luptei la suprafață cu exerciții de tragere de luptă cu toate navele din grupare, reaprovizionare pe mare, respingerea atacului aviației inamice”, a precizat Cristian Abaianiți, comandantul Divizionului 146 Nave Minere.

La exercițiu participă forțe din SUA, Canada, Franța, Turcia și Bulgaria, alături de militarii români.

Pe durata manevrelor, echipajele testează cooperarea între flotele aliate și capacitatea de reacție în situații de criză.

Scenariile militare se vor încheia pe 10 octombrie, după mai multe zile de exerciții pe mare, ce vizează creșterea securității maritime în regiunea Mării Negre.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.