Uniunea Europeană introduce schimbări majore în legislația rutieră, vizând reducerea accidentelor și modernizarea sistemului de permise. Noua directivă prevede digitalizarea permisului de conducere și reguli mai stricte pentru șoferii aflați la început de drum.

Potrivit documentului adoptat, permisele digitale de conducere vor putea fi accesate direct pe telefon sau prin platforme online, facilitând verificarea și administrarea lor.

Apostolos Tzitzikostas, comisar european pentru Transport și Turism, subliniază importanța acestei reforme:

„Astăzi marcăm un pas major înainte în modernizarea sistemului de permise de conducere și în reducerea numărului inacceptabil de decese rutiere în întreaga UE. Fiecare viață pierdută pe drumurile noastre este una în plus. Noile noastre reguli ne vor aduce mai aproape de viziunea noastră Zero – zero decese și răni grave pe drumurile UE până în 2050”, se arată în comunicatul Comisiei Europene.

O noutate importantă este recunoașterea la nivel european a suspendărilor de permis, astfel încât un șofer sancționat într-un stat nu va mai putea conduce în altul. Statele membre trebuie să transpună prevederile directivei în legislația națională în maximum patru ani.

Schimbări esențiale: perioadă de probă și conducere asistată pentru tineri

Documentul introduce o perioadă de probă de cel puțin doi ani pentru șoferii începători, perioadă în care aceștia vor fi supuși unor reguli mai severe.

Totodată, tinerii de 17 ani vor putea conduce vehicule din categoria B în cadrul unui sistem de conducere asistată, în prezența unui șofer cu experiență. Măsura poate fi extinsă și pentru unele categorii profesionale, în funcție de deciziile fiecărui stat.

Permisul digital, emis implicit în toate statele membre

Permisul digital va fi integrat în viitorul portofel european de identitate digitală, însă varianta fizică va rămâne disponibilă la cerere.

De asemenea, șoferii vor fi obligați să completeze o autoevaluare a stării de sănătate la emiterea și reînnoirea permisului.

Reguli suplimentare pentru șoferii vârstnici și examen auto actualizat

Statele membre vor putea reduce perioada de valabilitate a permiselor pentru persoanele în vârstă și pot introduce controale medicale suplimentare sau cursuri de actualizare a competențelor.

Examenul auto va include în mod explicit evaluarea cunoștințelor despre unghiuri moarte, sisteme de asistență la conducere, siguranță la deschiderea portierelor, riscurile folosirii telefonului la volan și interacțiunea cu participanții vulnerabili la trafic.

Noile reguli intră complet în vigoare în patru ani

Potrivit Comisiei Europene, noua legislație este acum în vigoare și va deveni aplicabilă în statele membre în patru ani, după transpunerea în legislațiile naționale, cu excepția regulilor privind vehiculele cu propulsie alternativă și conducerea asistată, care vor deveni aplicabile în doi, respectiv trei ani.

Reforma vine în contextul în care, în 2024, aproape 20.000 de persoane au murit în accidente rutiere pe teritoriul UE. Obiectivul ambițios rămâne neschimbat: zero decese rutiere până în 2050.

