Șoferii europeni încă neîncrezători în sistemele de asistență, deși acestea sunt obligatorii pe mașinile noi

În Uniunea Europeană, pachetul de asistență ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) este obligatoriu pe toate vehiculele noi, în forma sa de bază.

Printre funcții se numără: asistarea inteligentă a vitezei (pe baza camerelor care identifică limitele legale), frânarea de urgență automată, monitorizarea și avertizarea șoferului, menținerea benzii de rulare, alerte la manevrarea cu spatele și lumini de avarie activate în frânarea de urgență.

Aceste sisteme folosesc senzori, camere video și controlul electronic al mașinii.

Unele mărci oferă funcții mai complexe, cum ar fi pilotul automat adaptiv, care menține distanța față de vehiculul din față și poate frâna și porni automat, constituind nivelul 2 sau 2+ de autonomie.

Încrederea șoferilor rămâne scăzută

Un studiu Allianz realizat în mai multe țări europene arată că peste 70% dintre șoferi consideră că tehnologia nu este suficient de matură pentru a fi folosită pe scară largă în următorii ani.

Totuși, mai mult de jumătate dintre participanți cred că aceste sisteme vor fi capabile să funcționeze eficient în viitor.

Un alt studiu, realizat de institutul Uscale pe 4.000 de șoferi, arată că nu toate componentele ADAS sunt apreciate la fel. Monitorizarea unghiului mort (95%), pilotul automat adaptiv (88%) și parcarea automată (84%) sunt considerate bine dezvoltate, în timp ce recunoașterea limitelor de viteză (38%) și asistența la schimbarea benzii (28%) au primit scoruri mult mai mici.

Șoferii folosesc rar funcțiile ADAS

Studiile relevă că majoritatea șoferilor dezactivează sistemele ADAS din vehiculele lor.

Doar 13% utilizează regulat asistența la schimbarea benzii și 50% sistemul de recunoaștere a semnelor rutiere.

Au fost raportate numeroase cazuri în care mașinile echipate cu ADAS au reacționat imprevizibil, însă introducerea acestor sisteme a redus numărul accidentelor, motiv pentru care Comisia Europeană și Parlamentul European au făcut obligatorie implementarea acestora prin regulamentul GSR2.

Impact asupra industriei de asigurări și siguranța rutieră

Asigurătorii estimează că reducerea accidentelor datorită sistemelor ADAS va duce la scăderea cheltuielilor și, implicit, la reducerea primelor de asigurare pentru șoferi.

În plus, EuroNCAP testează acum aceste sisteme și oferă punctaje și avertismente privind gradul de siguranță al vehiculelor comercializate pe piața europeană.