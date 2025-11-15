Uniunea Europeană solicită Ucrainei clarificări și garanții suplimentare privind modul în care sunt gestionate fondurile internaționale, după ce o amplă anchetă anticorupție a dezvăluit o schemă de mită în valoare de 100 de milioane de dolari.

Investigația, realizată de agențiile ucrainene de combatere a corupției, indică faptul că persoane apropiate președintelui Volodimir Zelenski ar fi fost implicate în acest complot.

Ca reacție, Zelenski a dispus sancțiuni împotriva fostului său partener de afaceri și a demis mai mulți miniștri de rang înalt, potrivit POLITICO.

Îngrijorări în rândul partenerilor europeni

Scandalul a generat reacții mixte în capitalele europene. Pentru o parte dintre statele membre, dezvăluirile reprezintă o dovadă a independenței instituțiilor anticorupție din Ucraina. Alții, însă, cer angajamente ferme care să prevină repetarea unor astfel de incidente.

Un oficial european a catalogat „corupția endemică” scoasă la iveală drept „revoltătoare”, avertizând că ea „nu va ajuta” reputația Ucrainei în fața partenerilor internaționali.

Acesta a subliniat: „Comisia Europeană va trebui cu siguranță să reevalueze modul în care cheltuiește” fondurile destinate sectorului energetic din Kiev și că „Ucraina va trebui să acorde mai multă atenție și transparență modului în care cheltuiește banii”.

De asemenea, cancelarul german Friedrich Merz a transmis joi că „ne așteptăm ca Ucraina să continue măsurile anticorupție și reformele în propria țară”, după o discuție telefonică cu Zelenski.

Un alt oficial UE a explicat că președintele ucrainean „trebuie să liniștească pe toată lumea”, probabil prin prezentarea unui plan clar privind combaterea corupției.

Scandalul, într-un moment critic pentru Kiev

Ucraina se confruntă cu o presiune bugetară majoră, cu un deficit estimat la 41 de miliarde de euro în anul următor. În același timp, UE nu a ajuns încă la un acord privind deblocarea unui pachet de 140 de miliarde de euro provenit din activele rusești înghețate.

În declarațiile sale de miercuri, Zelenski a punctat că „trebuie să existe o integritate maximă în sectorul energetic în absolut toate procesele”, reiterând: „Susțin … fiecare anchetă efectuată de forțele de ordine și de oficialii anticorupție”.

Sprijinul internațional pentru Ucraina continuă

În ciuda scandalului, susținerea partenerilor occidentali nu a fost diminuată. UE a anunțat un nou pachet de ajutor în valoare de 6 miliarde de euro, Estonia a aprobat fonduri suplimentare, iar Germania analizează posibilitatea de a oferi încă 3 miliarde anul viitor.

La recentele reuniuni ale G7 și la conferința de la Varșovia, liderii occidentali au reafirmat sprijinul pentru Ucraina, condamnând corupția din sectorul energetic.

