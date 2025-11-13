Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a impus joi sancțiuni împotriva omului de afaceri Timur Mindici, considerat un prieten apropiat al său și care este acuzat de orchestrarea unuia dintre cele mai grave cazuri de corupție din ultimii ani în țară, relatează AFP.

Aceste sancțiuni împotriva lui Mindici (46 de ani) și încă a unui om de afaceri implicat în răsunătorul scandal prevăd în special înghețarea activelor acestora, potrivit unui decret publicat de președinția ucraineană.

Timur Mindici este acuzat că a orchestrat un vast sistem de corupție ce a permis deturnarea a 100 milioane de dolari destinați sectorului energetic al țării.

Scandalul a izbucnit în timp ce rețeaua electrică ucraineană a fost grav avariată de seria de atacuri masive ale Rusiei din ultimul timp, ceea ce provoacă pene de curent îndelungate în multe regiuni ale țării înainte de venirea iernii.

Mindici este coproprietarul societății de producție audiovizuală Kvartal 45, fondată de Volodimir Zelenski pe vremea când era actor de comedie, înainte de a se lansa în politică și a deveni președinte în 2019.

Doi minștri au demisionat, iar Timur Mindici a fugit din Ucraina

Timur Mindici, care a părăsit Ucraina cu puțin timp înainte de izbucnirea scandalului, este de asemenea suspectat de influențarea deciziilor unor înalți responsabili ai guvernului, printre care și fostul ministru al apărării, Rustem Umerov, în prezent secretar al Consiliului pentru Securitatea Națională și Apărare.

Miniștrii energiei și justiției, Svitlana Grișciuk, respectiv Gherman Galușcenko și-au anunțat miercuri demisia la cererea lui Zelenski, în urma dezvăluirii acestui grav scandal de corupție.

Galușcenko este de asemenea acuzat de obținerea de ‘avantaje personale’ în aceasta afacere în schimbul controlului asupra fluxurilor financiare din sectorul energetic în favoarea lui Mindici.

Svitlana Grișciuk nu este vizată direct de acuzații de corupție în acest stadiu, dar ea este considerată drept o persoană de încredere a lui Galușcenko, potrivit media ucrainene.

Un vot parlamentar care să aprobe destituirea celor doi miniștri este așteptat vineri, potrivit deputaților.

