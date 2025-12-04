Perspectiva renunţării la obiectivul aderării la NATO este refuzată de 41,1% dintre cetăţeni, în scădere faţă de 2023, când majoritatea absolută respingea această idee

Un nou sondaj realizat de Info Sapiens pentru New Europe Center arată că o parte importantă a populaţiei Ucrainei este pregătită să protesteze, în cazul în care autorităţile de la Kiev ar accepta compromisuri majore în discuţiile de pace cu Federaţia Rusă. Studiul, publicat miercuri şi citat de Ukrainska Pravda, indică faptul că peste jumătate dintre respondenţi ar ieşi în stradă, dacă ţara ar fi împinsă către concesii considerate dăunătoare interesului naţional.

Cercetarea, realizată în perioada 5-26 noiembrie pe un eşantion de 1.000 de persoane adulte, arată că 51,4% dintre ucraineni se declară gata să participe la manifestaţii, în timp ce 44,3% nu ar face acest pas, iar 4,4% rămân indecişi.

Datele relevă şi modul în care percepţia publicului asupra posibilelor compromisuri teritoriale s-a modificat în ultimii ani. Ideea renunţării temporare la teritoriile aflate sub control rusesc, invocată în contextul propunerilor de pace asociate lui Donald Trump, este respinsă în prezent de 40,2% dintre ucraineni, un procent în scădere faţă de 53,2% în urmă cu un an şi mult sub nivelul din 2023, când opoziţia depăşea 76%.

Planul iniţial susţinut de Washington a inclus varianta cedării regiunilor Doneţk şi Lugansk către Moscova, însă o asemenea concesie este văzută ca acceptabilă integral doar de 5,1% dintre participanţii la sondaj. De asemenea, perspectiva renunţării la obiectivul aderării la NATO este refuzată de 41,1% dintre cetăţeni, în scădere faţă de 2023, când majoritatea absolută respingea această idee.

În ceea ce priveşte dimensiunea armatei ucrainene, opinia publică pare şi mai fermă. Proporţia celor care nu sunt de acord cu reducerea efectivelor a urcat la 77,9% în acest an, faţă de 74,5% în 2024.

Pe fundalul acestor evoluţii, Moscova şi Kievul au transmis că doresc continuarea negocierilor, la doar o zi după întrevederea dintre Vladimir Putin şi trimisul american Steve Witkoff. În acelaşi timp, mai multe state europene au apreciat că preşedintele rus nu ar demonstra deocamdată intenţii reale pentru o soluţie paşnică.

