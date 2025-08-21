De către

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că Ucraina a testat cu succes o nouă rachetă, denumită Flamingo, având o rază de acțiune de 3.000 de kilometri.

„Racheta a fost supusă unor teste concludente. Este cea mai performantă rachetă a noastră: poate parcurge 3.000 de kilometri”, a spus Zelenski.

Noua armă are o ogivă (partea anterioară a proiectilului) care cântărește peste o tonă și o rază de acțiune de patru ori distanța dintre Kiev și Moscova.

Racheta poate atinge o viteză maximă de 950 km/h și urmează să fie produsă de compania ucraineană Fire Point.

Originea și sistemul de ghidaj al rachetei

Conform site-ului The War Zone, Flamingo seamănă cu racheta de croazieră FP-5.

Aceasta este montată pe o remorcă cu rampă de lansare și a fost prezentată în februarie de compania britanică Milanion Group, cu sediul în Emiratele Arabe Unite, care a furnizat în trecut material de luptă armatei ucrainene.

Racheta este dotată cu un sistem de navigație inerțială și capabilă să reziste atacurilor electronice.

Ministrul ucrainean al Apărării, Denîs Șmîhal, a confirmat că producția de serie a noii rachete a început, promițând că informațiile complete vor fi publicate „la momentul oportun”.

Astfel, Ucraina va putea lansa atacuri până în centrul Rusiei, reprezentând o capabilitate strategică extrem de importantă.

Flotila de rachete existente și avantajul noului sistem

De la începutul invaziei ruse, Ucraina a folosit rachete precum R-360 Neptun, Storm Shadow livrat de Marea Britanie și ATACMS de către SUA, însă acestea au o rază de până la 400 km.

Flamingo, cu raza sa de 3.000 km, ar putea da un avantaj considerabil, fiind o provocare majoră pentru apărarea aeriană rusă.

Anunțul privind posibilitatea producției în masă a rachetei Flamingo survine după recentul summit dintre președinții SUA și Rusia și între Trump și Zelenski.

