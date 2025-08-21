Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că Kievul își dorește o ‘reacție puternică’ din partea Washingtonului dacă președintele rus Vladimir Putin nu este dispus să aibă o întâlnire cu el pentru o discuție bilaterală, relatează joi agențiile internaționale de presă.

Președintele SUA, Donald Trump, caută să medieze pacea între cele două țări aflate în război, dar a recunoscut că Putin, cu care Zelenski caută să aibă o întâlnire față în față, s-ar putea să nu fie dispus să accepte un acord.

‘Am răspuns imediat la propunerea de întâlnire bilaterală: suntem pregătiți. Dar ce se întâmplă dacă rușii nu sunt pregătiți?’, a spus Zelenski în comentarii publicate joi, în urma unei întâlniri cu jurnaliștii la Kiev cu o zi în urmă.

‘Dacă rușii nu sunt pregătiți, ne-am dori să vedem o reacție puternică din partea Statelor Unite’, a adăugat el.

În ciuda unui val de diplomație în ultimele zile între Trump și omologii săi rus și ucrainean, calea spre pace rămâne incertă, pe măsură ce Washingtonul și aliații săi analizează cum ar putea arăta garanțiile de securitate pentru Kiev.

Rusia a lansat o invazie pe scară largă asupra Ucrainei în februarie 2022 și acum controlează puțin sub 20% din teritoriul vecinului său, făcând treptat progrese în est în ultima vreme, deși conflictul a devenit în mare parte unul de uzură.

Zelenski a spus că nu este clar ce concesii privind teritoriul este dispusă să facă Moscova pentru a încheia războiul. Trump a afirmat anterior că atât Kievul, cât și Moscova vor trebui să cedeze teritorii.

‘Pentru a discuta ce este dispusă să facă Ucraina, să auzim mai întâi ce este dispusă să facă Rusia. Nu știm asta’, le-a declarat Zelenski jurnaliștilor.

El a spus că o posibilă întâlnire cu Putin ar putea avea loc într-o țară europeană neutră, cum ar fi Elveția, Austria sau Turcia. ‘Credem că ar fi corect, iar europenii au subliniat acest lucru, ca întâlnirea să aibă loc în Europa neutră. Pentru că există război în Ucraina și pe continentul european’, a afirmat el.

‘Am spus că suntem de acord. Elveția, Austria, suntem de acord. Turcia? Pentru noi, Turcia este o țară NATO și parte a Europei. Nu suntem împotriva acestui lucru’, a declarat președintele ucrainean.

În schimb, el a exclus posibilitatea ca întâlnirea să aibă loc la Moscova și a subliniat, de asemenea, că organizarea întâlnirii în Ungaria, așa cum a fost propusă, ar fi ‘dificilă’. ‘Nu este ușor, pentru că toate țările europene sunt unite în sprijinirea Ucrainei în război. Și, să fim sinceri, Budapesta nu ne-a sprijinit’, a explicat el.

Rusia deținea o treime din Donbas înainte de invazia din 2022

Totodată, Zelenski a declarat că Beijingul nu poate fi un garant de securitate pentru Ucraina, dat fiind că China nu a ajutat după invazia rusă.

Ungaria, cel mai apropiat aliat al Rusiei în Uniunea Europeană, s-a oferit de două ori să găzduiască discuții de pace între Rusia și Ucraina, a declarat joi ministrul de externe Peter Szijjarto.

Marți, guvernul austriac și-a exprimat disponibilitatea de a-i permite lui Putin să participe la un summit cu omologul său ucrainean la Viena, în ciuda mandatului de arestare emis împotriva președintelui rus de către Curtea Penală Internațională (CPI).

‘Dacă negocierile vor avea loc la Viena, vom contacta CPI, în conformitate cu acordurile noastre privind găzduirea organizațiilor internaționale la Viena (…), pentru a permite participarea președintelui Putin’, a precizat într-un comunicat biroul cancelarului austriac conservator Christian Stocker.

În cadrul aceleiași întâlniri cu jurnaliștii, Zelenski a mai spus că Rusia își comasează trupele în partea ocupată a regiunii Zaporojie, în sudul Ucrainei, în vederea unei posibile ofensive. Potrivit liderului ucrainean, Moscova își transferă forțele în această zonă din regiunea rusă Kursk.

Totodată, Zelenski a apreciat că Rusia ar avea nevoie de încă patru ani pentru a prelua complet controlul asupra Donbasului și nu ar putea în niciun caz realiza acest lucru până la sfârșitul acestui an. Zelenski a menționat că, înainte de invazia din 2022, Rusia a acaparat aproximativ o treime din regiunea Donețk.

‘Acum, în total, controlează între 67% și 69%. Cu alte cuvinte, spunem că, în aproape patru ani de război la scară largă, au ocupat o treime din regiunea Donețk. Și de aceea am explicat că poveștile conform cărora vor ocupa Donbasul nostru până la sfârșitul anului nu sunt decât vorbe-n vânt’, a declarat el.

‘Adică, au nevoie de încă patru ani pentru a ocupa Donbasul nostru’, a afirmat președintele ucrainean, referindu-se la regiunea estică a Ucrainei, formată din oblasturile Lugansk – controlat aproape în totalitate de Rusia – și Donețk.

Zelenski a mai declarat că rușii nu vor putea menține controlul asupra zonelor pe care le ocupă în regiunea nord-estică Sumî și a afirmat că este o chestiune de ‘câteva luni’ până când ucrainenii vor reuși să-i expulzeze peste graniță.

Rusia a anexat unilateral peninsula Crimeea și regiunile Lugansk, Donețk, Herson și Zaporojie, deși le controlează doar parțial pe ultimele trei.

De asemenea, Zelenski a mai afirmat că i-a cerut președintelui american Donald Trump să-l convingă pe premierul ungar Viktor Orban să înceteze blocarea deschiderii negocierilor pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.

‘I-am cerut președintelui Trump ca Budapesta să nu blocheze aderarea noastră la Uniunea Europeană. Președintele Trump a promis că echipa sa va lucra la acest lucru’, a declarat Zelenski.

El a mai precizat că țara sa a testat cu succes o nouă rachetă cu o rază de acțiune de 3.000 de kilometri, numită Flamingo, iar producția de masă ar putea fi lansată la începutul anului viitor. ‘Racheta a fost supusă unor teste concludente. Este în prezent racheta noastră cea mai performantă: poate parcurge 3.000 de kilometri’, a spus președintele ucrainean.

