Tunelul va avea o lungime totală de 900 de metri, iar pentru realizarea sa vor fi excavați aproximativ 200.000 de metri cubi de material

Lucrările la tunelul Robești, una dintre cele mai complexe structuri de pe secțiunea montană a autostrăzii Sibiu–Pitești, au intrat într-o nouă etapă. Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat că au început operațiunile de dinamitare, necesare pentru străpungerea formațiunilor de stâncă dură de pe traseu.

„Din această săptămână, lucrările de excavare a tunelului Robești vor include detonări zilnice, până la finalizarea străpungerii completelor zone de rocă. În același timp, constructorul – asocierea turcă Mapa-Cengiz – continuă execuția celorlalte lucrări la ambele galerii, în regim continuu, 24 de ore din 24”, a precizat Pistol, într-o postare pe Facebook.

Tunelul va avea o lungime totală de 900 de metri, iar pentru realizarea sa vor fi excavați aproximativ 200.000 de metri cubi de material. Conform estimărilor CNAIR, construcția va necesita 70 de tone de material exploziv, 60.000 de metri cubi de beton și 4.000 de tone de armătură și structuri metalice.

Lotul 2 al autostrăzii Sibiu–Pitești, care leagă localitățile Boița și Cornetu, are o lungime de 31,33 kilometri și include nu mai puțin de șapte tuneluri și 48 de viaducte, poduri și pasaje. Valoarea contractului este de 4,25 miliarde de lei, fără TVA, cu finanțare asigurată prin Programul Transport. Termenul de finalizare a lucrărilor este stabilit pentru anul 2028.

Secțiunile 2 și 3 ale autostrăzii, care traversează zona montană a Carpaților, sunt considerate cele mai dificile din punct de vedere tehnic, atât prin complexitatea reliefului, cât și prin condițiile geologice, fiind totodată esențiale pentru conectarea regiunii Ardealului cu sudul țării, printr-un coridor rutier modern.

