Construcția Secțiunii 3 a Autostrăzii Sibiu–Pitești intră într-o etapă decisivă, iar șantierul se desfășoară într-un ritm accelerat. Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova a anunțat că pe lotul Cornetu–Tigveni sunt mobilizați peste 900 de angajați și aproape 200 de utilaje grele, ceea ce arată dimensiunea unuia dintre cele mai complexe proiecte de infrastructură rutieră din România, scrie news.ro.

Potrivit reprezentanților DRDP Craiova, noutatea absolută a acestui tronson constă în realizarea primului tunel de autostradă din țară construit prin metoda Tunnel Boring Machine (T.B.M.), o tehnologie modernă, utilizată pe scară largă în Europa de Vest, dar aflată, în premieră, pe șantierele autohtone. Tunelul va face parte din lotul Cornetu–Tigveni și este considerat un element-cheie pentru conectarea viitoarelor tronsoane ale autostrăzii.

În prezent, la portalul Pitești se desfășoară testele pentru ancorajele de probă, pregătind astfel excavațiile și montarea celor peste 170 de ancore necesare stabilității construcției. Totodată, în zonă se instalează fabrica destinată producerii segmentelor prefabricate pentru galeriile tunelului, o etapă esențială care va permite ulterior începerea lucrărilor de forare propriu-zisă.

Activitatea nu se limitează doar la portalul tunelului. În cele două organizări de șantier, amplasate la Cepari și Racovița, antreprenorul general, o companie italiană, a montat stații de betoane și lucrează intens la turnarea grinzilor necesare pentru viitoarele poduri și pasaje. Reprezentanții DRDP Craiova au subliniat că aproximativ 37% din Secțiunea 3 este formată din structuri complexe de artă, ceea ce explică amploarea lucrărilor și mobilizarea masivă de resurse.

Construcția acestui tronson este finanțată prin Programul Transport (PT) și are termen de finalizare anul 2028. Autoritățile atrag atenția că, dată fiind complexitatea proiectului și terenul dificil traversat de traseul autostrăzii, mobilizarea actuală de resurse umane și tehnice este absolut necesară pentru respectarea calendarului.

Autostrada Sibiu–Pitești este considerată proiectul rutier strategic al României, întrucât va asigura legătura directă între coridorul european Rin–Dunăre și rețeaua de transport a țării. Finalizarea integrală a acestei autostrăzi va scurta considerabil timpii de deplasare între Transilvania și sudul țării și va stimula atât schimburile comerciale, cât și turismul.

Lucrările la Secțiunea 3 reprezintă una dintre cele mai complexe provocări inginerești din infrastructura românească, iar succesul acestui proiect va marca un pas decisiv pentru conectarea României la principalele axe de transport europene.

