Evenimentul are loc pe State Farm Stadium din Glendale, o arenă cu peste 60.000 de locuri

Președintele Donald Trump și vicepreședintele său, JD Vance, vor participa duminică, în Arizona, la o amplă ceremonie dedicată memoriei lui Charlie Kirk, tânărul influencer de dreapta, ucis pe 10 septembrie, în timpul unei dezbateri universitare din Utah. Evenimentul are loc pe State Farm Stadium din Glendale, o arenă cu peste 60.000 de locuri, și se anunță unul dintre cele mai mari omagii publice aduse vreodată unui activist conservator, scrie BBC.

Kirk, în vârstă de 31 de ani, era o figură emblematică a mișcării MAGA, apropiat de Trump și cunoscut pentru mesajele sale pro-naționaliste și religioase transmise milioanelor de urmăritori online și în campusurile universitare. Moartea sa a șocat tabăra republicană și a fost rapid calificată de liderii acesteia, drept un „act politic motivat de ură”.

La ceremonie sunt așteptați, alături de Trump și Vance, Marco Rubio, Pete Hegseth, Donald Trump Jr. și comentatorul Tucker Carlson. Văduva sa, Erika Kirk, care a preluat conducerea organizației Turning Point USA, va urca și ea pe scenă, pentru a transmite un mesaj comunității.

În ultimele zile, sute de simpatizanți au adus flori și steaguri la sediul Turning Point USA din Phoenix, transformând trotuarul într-un altar improvizat cu fotografii și lozinci, precum „Credință, Familie, Libertate”.

Securitatea la eveniment va fi extrem de strictă: participanții au fost rugați să nu aducă bagaje și să poarte culorile drapelului american. Organizatorii au încurajat, în locul florilor, donații către organizația fondată de Kirk.

Tragedia a reaprins tensiunile politice din SUA, iar Trump a promis că va desemna mișcarea Antifa drept „organizație teroristă”, acuzând stânga radicală de „alimentarea violenței”. În contrast, mulți dintre cei veniți să-i aducă un ultim omagiu lui Kirk, speră ca acest moment să fie și un apel la unitate.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube