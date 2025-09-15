Propunerea a fost acceptată fără obiecții, iar senatorii s-au ridicat în picioare și au ținut momentul de reculegere

La începutul ședinței de luni, senatorii au ținut un moment de reculegere în memoria lui Charlie Kirk, în urma propunerii făcute de Ștefan Geamănu, reprezentant al partidului AUR.

„Vă invit să păstrăm un moment de reculegere pentru Charlie Kirk, un simbol al curajului și al luptei pentru libertate, care a plătit cu viața pentru principiile sale”, a declarat Geamănu de la tribuna Senatului.

Parlamentarul a subliniat că acest gest nu este doar o simplă formalitate, ci o expresie a poziționării României împotriva „extremismului neo-marxist” și a complicității prin tăcere în fața unor crime. „Prin respectul nostru, arătăm că nu ne lăsăm intimidați și că onorăm memoria celor care au avut curajul să spună adevărul”, a adăugat senatorul.

Propunerea a fost acceptată fără obiecții, iar toți senatorii s-au ridicat în picioare, susținând momentul de reculegere.

Charlie Kirk, cunoscut drept fondator al organizaţiei conservatoare Turning Point USA, a fost ucis recent într-un atac care a stârnit ample reacţii internaţionale.

