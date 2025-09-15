VIDEO. Pe cine acuză Trump după atacul armat asupra lui Charlie Kirk

Bărbatul arestat pentru asasinarea influencerului conservator Charlie Kirk avea o relație cu un coleg de cameră transgender și avea „ideologie de stânga”, a declarat duminică guvernatorul statului Utah, confirmând detalii care vor alimenta, cel mai probabil, controversa națională legată de crimă, scrie AFP.

Da, pot confirma asta, a spus guvernatorul Spencer Cox pentru emisiunea „State of the Union” de la CNN, întrebat despre relația raportată a suspectului Tyler Robinson cu un partener trans.

Colegul de cameră era partener romantic, un bărbat care trecea printr-un proces de tranziție spre femeie. Acest partener a fost extrem de cooperant, nu avea habar că se va întâmpla așa ceva și colaborează acum cu anchetatorii, a spus Cox.

Cox a precizat că Robinson, în vârstă de 22 de ani, urmează să fie inculpat oficial marți și a subliniat că nu este încă clar dacă tranziția partenerului a jucat vreun rol în gândirea presupusului atacator în vederea uciderii lui Kirk, apropiat al președintelui american Donald Trump.

Cox, care a fost lăudat pentru că a îndemnat americanii să scadă toxicitatea a discursului politic, a participat duminică la mai multe emisiuni de televiziune din SUA și a declarat pentru „Meet the Press” de la NBC că anchetatorii cred că Robinson împărtășea convingeri de stânga.

Există clar o ideologie de stânga la acest… la acest asasin, a spus Cox.

El a precizat că aceste informații despre Robinson, care nu a colaborat cu autoritățile, au fost transmise anchetatorilor de către „oamenii din jurul lui, membri ai familiei și prieteni”.

Mai multe publicații americane au relatat sâmbătă despre relația lui Robinson cu o persoană transgender, stârnind furia activiștilor de extremă-dreapta, pentru care problemele legate de identitatea de gen au devenit un subiect central în ultimii ani.

Laura Loomer, influencer conservator cu acces la Trump, a cerut sâmbătă „să se declare mișcarea trans ca mișcare teroristă”, în timp ce proprietarul X, Elon Musk, a promovat mai multe postări care solicitau interzicerea tratamentelor de gen și condamnau ideologia de stânga.

Sâmbătă, Musk a mers mai departe, spunând la o manifestație din Londra organizată de activiști de extremă-dreapta că „stânga este partidul crimelor”.

Între timp, Cox a reiterat apelul la civism pe întreg spectrul politic și a criticat marile platforme de social media, comparând algoritmii lor adictivi cu drogul mortal fentanil.

Ce spune Donald Trump

Președintele SUA, Donald Trump, afirmă că „problema este la stânga” după împușcarea lui Charlie Kirk, adăugând că organizațiile de stânga sunt „deja investigate”. Trump, care a confirmat că va participa la înmormântarea lui Kirk duminica viitoare în Arizona, le-a declarat reporterilor, înainte de a se întoarce la Casa Albă:

Dacă te uiți la problemă, problema este la stânga. Nu este la dreapta, așa cum unii încearcă să spună; problema pe care o avem este la stânga.

Charlie Kirk, un activist american de dreapta în vârstă de 31 de ani și aliat al președintelui SUA, a fost împușcat mortal în timp ce se adresa unei mulțimi numeroase la Universitatea Utah Valley din orașul Orem, miercuri.

