Industria globală a tehnologiei este din nou în alertă după ce președintele Donald Trump a anunțat, din Biroul Oval, introducerea unui tarif de 100% pentru importurile de semiconductori.

Decizia vine pe fondul strategiei administrației de a reduce dependența de lanțurile de aprovizionare externe, în special din Asia, și de a forța relocalizarea producției în Statele Unite.

Alături de Trump, la conferință a fost prezent și Tim Cook, CEO-ul Apple, care a declarat că gigantul din Cupertino va investi 100 de miliarde de dolari în extinderea capacităților de producție interne.

Companiile care urmează acest exemplu vor fi exceptate de la noile taxe. Cu toate acestea, produsele finite – cum sunt smartphone-urile, laptopurile sau autoturismele – care includ cipuri din import vor fi vizate de un tarif separat, mai puțin clar la acest moment.

Lanțul global de aprovizionare, și mai sub presiune

Anunțul pune presiune suplimentară pe industria globală a semiconductorilor, deja afectată de tensiunile comerciale dintre SUA și China.

Mutarea vine într-un moment în care mai multe companii americane și asiatice încearcă să-și diversifice producția și să evite blocajele geopolitice.

Printre companiile care au anunțat investiții masive în producția americană se numără Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) și Nvidia, care au contribuit la un angajament cumulat de peste 1.000 de miliarde de dolari începând cu revenirea lui Trump la Casa Albă.

Deși unele planuri sunt de fapt reluate sau extinse, administrația americană le consideră dovada eficienței politicilor sale.

TSMC și Samsung scapă de tarife, restul așteaptă clarificări

Reacțiile internaționale nu au întârziat. Joi, oficialii taiwanezi au anunțat că TSMC va fi exceptată de la tariful de 100%, dar au avertizat că alte companii din Taiwan ar putea fi afectate.

În Coreea de Sud, ministrul Comerțului, Yeo Han-koo, a declarat pentru televiziunea SBS că nici Samsung, nici SK Hynix nu vor fi penalizate de noile reglementări, deoarece ambele au făcut „angajamente ferme” privind investițiile în SUA.

