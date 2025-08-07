31.7 C
București
joi, 7 august 2025
caută...
AcasăEconomieEconomie internaționalTrump lovește dur industria tech globală: Tarife de 100% la importurile de...

Trump lovește dur industria tech globală: Tarife de 100% la importurile de cipuri. Apple și companiile care produc în SUA scapă

Economie internaționalȘtirile zilei
Actualizat:
Narcis Rosioru
de Narcis Rosioru
Bărbat vorbind energic, fundal cu steag american / Kimberly Cheatle
Foto - Arhivă

Industria globală a tehnologiei este din nou în alertă după ce președintele Donald Trump a anunțat, din Biroul Oval, introducerea unui tarif de 100% pentru importurile de semiconductori.

Decizia vine pe fondul strategiei administrației de a reduce dependența de lanțurile de aprovizionare externe, în special din Asia, și de a forța relocalizarea producției în Statele Unite.

Alături de Trump, la conferință a fost prezent și Tim Cook, CEO-ul Apple, care a declarat că gigantul din Cupertino va investi 100 de miliarde de dolari în extinderea capacităților de producție interne.

Companiile care urmează acest exemplu vor fi exceptate de la noile taxe. Cu toate acestea, produsele finite – cum sunt smartphone-urile, laptopurile sau autoturismele – care includ cipuri din import vor fi vizate de un tarif separat, mai puțin clar la acest moment.

Lanțul global de aprovizionare, și mai sub presiune

Anunțul pune presiune suplimentară pe industria globală a semiconductorilor, deja afectată de tensiunile comerciale dintre SUA și China.

Mutarea vine într-un moment în care mai multe companii americane și asiatice încearcă să-și diversifice producția și să evite blocajele geopolitice.

Printre companiile care au anunțat investiții masive în producția americană se numără Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) și Nvidia, care au contribuit la un angajament cumulat de peste 1.000 de miliarde de dolari începând cu revenirea lui Trump la Casa Albă.

Deși unele planuri sunt de fapt reluate sau extinse, administrația americană le consideră dovada eficienței politicilor sale.

TSMC și Samsung scapă de tarife, restul așteaptă clarificări

Reacțiile internaționale nu au întârziat. Joi, oficialii taiwanezi au anunțat că TSMC va fi exceptată de la tariful de 100%, dar au avertizat că alte companii din Taiwan ar putea fi afectate.

În Coreea de Sud, ministrul Comerțului, Yeo Han-koo, a declarat pentru televiziunea SBS că nici Samsung, nici SK Hynix nu vor fi penalizate de noile reglementări, deoarece ambele au făcut „angajamente ferme” privind investițiile în SUA.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube.

Narcis Rosioru
Narcis Rosioruhttps://www.romanialibera.ro
Narcis Roșioru, născut în 1989, este un profesionist în comunicare și mass-media din București. Începând cu 1 iulie 2024, s-a alăturat echipei România Liberă. Anterior, Narcis a avut diverse roluri în mass-media, inclusiv editor web și specialist în social media la Europa FM, reporter la Fanatik.ro și producător video la Mediafax Group. A fost și redactor-șef la TeoTrandafir.com, unde a coordonat echipa editorială și gestionat pagina de Facebook. Narcis are o diplomă de master în Tehnici de Comunicare și Producție Mass-Media de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, unde a obținut și diploma de licență în Jurnalism.
Cele mai citite

Trei persoane audiate într-un dosar de înșelăciune auto cu prejudiciu de peste 535000 lei

Social Catalin Serban - 0
Trei persoane au fost depistate şi conduse la audieri în urma unor percheziţii efectuate într-un dosar de înşelăciune, în care a fost cauzat un...

Donald Trump vrea să se întâlnească cu Vladimir Putin săptămâna viitoare. Ce va urma după aceasta

Criza din Ucraina Catalin Serban - 0
Președintele american Donald Trump intenționează să se întâlnească personal cu președintele rus Vladimir Putin, potrivit The Telegraph.Președintele american Donald Trump intenționează să se întâlnească...

Banca Angliei (BoE) a decis joi să reducă dobânda de politică monetară, cu un sfert de punct procentual, la 4%

Economie internațional Catalin Serban - 0
Banca Angliei (BoE) a redus joi, în conformitate cu așteptările, dobânda sa de politică monetară principală cu 25 de puncte de bază, aceasta fiind...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.