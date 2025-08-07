31.2 C
București
joi, 7 august 2025
Putin și Trump, întâlnire „în zilele următoare". Kremlinul confirmă discuții pentru un summit la cel mai înalt nivel

Putin și Trump, întâlnire „în zilele următoare”. Kremlinul confirmă discuții pentru un summit la cel mai înalt nivel

InternaționalȘtirile zilei
Actualizat:
Narcis Rosioru
de Narcis Rosioru

Kremlinul a anunțat joi că președintele rus Vladimir Putin urmează să se întâlnească cu președintele american Donald Trump „în zilele următoare”, în cadrul unei reuniuni bilaterale propuse de partea americană, transmite AFP, citând agențiile de presă ruse.

Potrivit consilierului de politică externă de la Kremlin, Iuri Ușakov, discuțiile privind organizarea unui summit au avansat rapid.

„La propunerea părții americane, s-a încheiat un acord în vederea organizării unei reuniuni bilaterale la cel mai înalt nivel în zilele următoare, adică o întâlnire între preşedintele Vladimir Putin şi Donald Trump”, a declarat acesta.

Detaliile privind locația și data exactă a întâlnirii nu au fost încă făcute publice.

Zelenski: O întâlnire între lideri ar putea aduce o „pace durabilă”

Înaintea anunțului Kremlinului, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că o întâlnire directă între liderii Rusiei, SUA și Ucrainei este esențială.

O astfel de discuție la vârf ar fi, potrivit lui Zelenski, „o prioritate foarte clară” și ar putea „conduce la o pace cu adevărat durabilă”.

Zelenski cere de mai multe săptămâni o întrevedere trilaterală, dar Rusia nu a răspuns, deocamdată, propunerii americane privind o întâlnire în trei.

Trump: „Sunt deschis unei întâlniri cu Putin”

Miercuri, Donald Trump a declarat că este „deschis” unei întâlniri cu Vladimir Putin în următoarele săptămâni.

Narcis Rosioru
Narcis Rosioruhttps://www.romanialibera.ro
România activează pentru prima dată mecanismul european RESTORE. Ajutor rapid pentru județele afectate de inundații

Social Narcis Rosioru - 0
România a activat în premieră mecanismul european RESTORE, destinat intervențiilor rapide în caz de dezastru, ca urmare a inundațiilor puternice care au lovit județele...
