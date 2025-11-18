Trump îl primește fastuos pe prințul moștenitor al Arabiei Saudite

De către
Alexandru Stancu
-
0
23
president trump attends pentagon ceremony on 24th anniversary of 9/11
ARLINGTON, VIRGINIA - SEPTEMBER 11: U.S. President Donald Trump speaks during a September 11th observance event in the courtyard of the Pentagon September 11, 2025 in Arlington, Virginia. Today marks the 24th anniversary of the 9/11 terror attacks that claimed the lives of nearly 3,000 people. (Photo by Andrew Harnik/Getty Images)

Trump și ginerele său, Jared Kushner, au cultivat relații strânse cu saudiții și cu prințul moștenitor în special, văzându-i ca parteneri critici atât pentru securitate, cât și pentru afaceri. Trump a menționat că Acordurile Abraham, care au normalizat relațiile dintre Israel, Bahrain și UAE, vor fi un subiect important de discuție, exprimându-și speranța că Arabia Saudită se va alătura în curând.

În spatele acestor relații oficiale se află și legături de afaceri personale semnificative. Trump Organization a anunțat anul trecut planuri pentru un Trump Tower în Jeddah, iar Eric Trump a confirmat planuri pentru o proprietate cu brandul Trump în Riyadh. În plus, firma de private equity a lui Kushner a primit o investiție de 2 miliarde de dolari de la fondul suveran saudit controlat de MBS.

Umbra lui Jamal Khashoggi

Vizita la Casa Albă este prima vizită a prințului moștenitor în SUA de la uciderea jurnalistului Washington Post și activist pentru drepturile omului, Jamal Khashoggi, în 2018. Serviciile de informații americana au concluzionat că prințul moștenitor a ordonat asasinarea, lucru pe care MBS l-a negat, dar și-a asumat responsabilitatea ca lider.

Activii pentru drepturile omului sunt indignați de primirea fastuoasă acordată lui MBS, amintind de dosarul său problematic privind drepturile omului. Raed Jarrar, de la organizația fondată de Khashoggi, a cerut cel puțin presiuni publice pentru eliberarea activiștilor și a scriitorilor închiși în închisorile saudite.

