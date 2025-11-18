Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a informat luni că trei reactoare de la două centrale nucleare ucrainene funcționează de zece zile la capacitate redusă ca urmare a unui atac din data de 7 noiembrie, pe care guvernul ucrainean l-a atribuit Rusiei, potrivit mezha.net.

În urma atacului din 7 noiembrie asupra unei substații electrice, centralele nucleare din Hmelnițki și Rivne au fost deconectate de la una dintre cele două linii electrice de 750 kV ale lor, care alimentează unele dintre sistemele de securitate ale instalațiilor, explică AIEA într-un comunicat în care nu precizează cine este autorul atacului.

Aceste substații, afirmă agenția ONU pentru energie atomică, sunt elemente esențiale ale rețelei electrice care asigură alimentarea externă a sistemelor de siguranță și a funcțiilor de răcire ale centralelor, ceea ce face ca integritatea lor să fie ‘vitală pentru siguranța fizică și protecția nucleară’.

Referitor la centrala ucraineană Zaporojie, cea mai mare centrală nucleară din Europa, ocupată de Rusia, AIEA informează că vinerea trecută una dintre cele două linii de alimentare cu energie electrică care permite întreținerea sistemelor de siguranță ale centralei, recent reparată, a fost din nou deconectată.

