Trump îl numește pe fostul șef FBI, inculpatul Comey, „polițist corupt”

Președintele SUA, Donald Trump, l-a catalogat pe fostul director FBI, James Comey, drept „polițist corupt”, la câteva ore după ce acesta a fost inculpat pentru două infracțiuni penale, în cadrul unei campanii tot mai agresive de răzbunare împotriva adversarilor săi politici, scrie AFP.

Comey, numit polițist corupt de către Donald Trump

Comey a fost acuzat joi de declarații false și obstrucționarea justiției în legătură cu ancheta privind presupusa intervenție a Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016, câștigate de Trump, și posibila sa colaborare cu oficialii ruși.

„Este un polițist corupt și a fost mereu”, a scris Trump într-un mesaj lung pe platforma sa Truth Social. Acuzațiile de joi au venit la doar câteva zile după ce Trump a îndemnat public procurorul general Pam Bondi să ia măsuri împotriva lui Comey și altor persoane pe care le consideră inamici — un gest care contravine principiului că Departamentul de Justiție trebuie să fie independent de presiunea Casei Albe.

Într-un video postat pe Instagram, Comey a declarat: „Nu mi-e frică” și a negat orice vină. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă până la cinci ani de închisoare, conform procurorului federal Lindsey Halligan, numită de Trump în urmă cu câteva zile și fost avocat personal al președintelui, fără experiență în funcția de procuror.

Trump l-a concediat pe Comey în 2017, în timpul anchetei privind posibila colaborare dintre campania sa și Moscova pentru influențarea votului din 2016. În acest al doilea mandat politic, Trump a intensificat atacurile asupra adversarilor săi, iar acuzațiile împotriva lui Comey reprezintă cel mai spectaculos exemplu până acum.

Comey a fost un critic vocal al utilizării sistemului de justiție de către președinte ca instrument politic, iar revenirea lui Trump la putere în acest an a adus o serie de măsuri menite să influențeze anchetele legate de alegeri.

