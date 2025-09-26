Teheran și Moscova semnează un acord de 25 de miliarde de dolari pentru construirea de centrale nucleare în Iran

Iran și Rusia au semnat un acord de 25 de miliarde de dolari pentru construirea de centrale nucleare în Republica Islamică Iran, potrivit televiziunii de stat iraniene, la doar câteva ore înainte de revenirea probabilă a sancțiunilor ONU împotriva Teheranului, notează AFP.

Acord de 25 de miliarde de dolari pentru construirea de centrale nucleare în Iran

Un acord pentru construcția a patru centrale nucleare în Sirik, provincia Hormozgan, în valoare de 25 de miliarde de dolari, a fost semnat între compania iraniană Iran Hormoz și Rosatom, a anunțat televiziunea de stat.

Iranul deține în prezent o singură centrală nucleară funcțională, la Bushehr, în sudul țării, cu o capacitate de 1.000 de megawați, ceea ce reprezintă doar o mică parte din necesarul energetic național. Fiecare dintre noile centrale va avea o capacitate de 1.255 de megawați, deși nu au fost oferite detalii despre calendarul construcției.

Această mișcare survine în contextul în care sancțiunile „snapback”, declanșate de părțile europene ale acordului nuclear din 2015, urmează să revină până la sfârșitul zilei de sâmbătă. Marea Britanie, Franța și Germania au activat aceste sancțiuni luna trecută, acuzând Iranul că nu și-a respectat angajamentele asumate în cadrul acordului.

La o sesiune a Consiliului de Securitate, China și Rusia au propus o rezoluție pentru acordarea a încă șase luni de negocieri, însă este puțin probabil ca aceasta să primească suficient sprijin pentru a fi adoptată.

Țările occidentale acuză de mult timp Iranul că urmărește obținerea unei arme nucleare – acuzație pe care Teheranul o respinge ferm, susținând dreptul său la un program nuclear civil. În 2018, Statele Unite s-au retras unilateral din acordul nuclear, determinând Iranul să înceapă să renunțe la unele dintre angajamentele asumate.

Negocierile dintre Washington și Teheran pentru un nou acord au fost întrerupte în urma atacurilor israeliene fără precedent asupra Iranului în iunie, care au declanșat un conflict de 12 zile, la care s-au alăturat temporar și Statele Unite.

Iranul mai semnase anterior cu Rusia un acord în 1993 pentru construirea centralei de la Bushehr, după ce Germania a renunțat la proiect în urma Revoluției Islamice din 1979.

