Trump ia în considerare trimiterea rachetelor Tomahawk în Ucraina, Moscova avertizează

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat duminică că ia în calcul trimiterea rachetelor de croazieră Tomahawk în Ucraina, în cadrul unui efort de a sprijini țara în conflictul cu Rusia. Întrebat de reporteri pe Air Force One dacă va furniza aceste rachete Kievului, Trump a răspuns: „Vom vedea… este posibil”.

Trump ia în considerare trimiterea rachetelor Tomahawk în Ucraina

Rachetele Tomahawk, cu o distanță de acțiune de 2.500 km, ar putea pune Moscova în raza de atac a Ucrainei, ceea ce Kremlinul a descris drept o escaladare majoră a conflictului. Trump a adăugat că ar putea discuta cu Rusia despre această posibilitate: „S-ar putea să le spunem [rușilor] că, dacă războiul nu se rezolvă, este posibil să facem acest lucru”.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a calificat ideea lansării de Tomahawk drept un subiect de „extremă îngrijorare”, menționând că tensiunile cresc „din toate părțile”. Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a avertizat că livrarea acestor rachete ar putea „să se termine rău pentru toată lumea, și mai ales pentru Trump”.

De la începutul invaziei Rusiei în 2022, Ucraina a solicitat în mod repetat arme cu rază lungă de acțiune, evaluând posibilitatea de a lovi orașe rusești aflate departe de linia frontului. Comentariile recente ale lui Trump vin după o convorbire telefonică cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a cerut întărirea capacităților militare pentru contraatacuri.

Analiștii avertizează că furnizarea de Tomahawk-uri Ucrainei ar marca o nouă escaladare serioasă a conflictului și ar putea tensiona relațiile SUA-Rusia la un nivel fără precedent. Peskov a subliniat că Moscova nu ar putea ști dacă rachetele ar fi echipate cu focoase nucleare, ceea ce adaugă un element de incertitudine extrem de periculos în regiune.

