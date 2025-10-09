Ucraina a ordonat joi evacuarea familiilor cu copii din anumite cartiere din Kramatorsk

De către

Autoritățile ucrainene au ordonat joi evacuarea familiilor cu copii care locuiesc în anumite cartiere din Kramatorsk, ultimul mare oraș din Donbas aflat sub controlul Kievului, situat la circa 20 de kilometri de linia frontului și vizat cu regularitate de atacuri aeriene rusești, relatează AFP.

‘Din cauza deteriorării situației de securitate din anumite zone ale comunității urbane Kramatorsk, a fost anunțată o evacuare obligatorie a familiilor cu copii’, a anunțat consiliul local pe Telegram.

Această măsură ‘imediată’ se aplică și altor două sate vecine, potrivit aceleiași surse.

Kramatorsk și zonele înconjurătoare sunt vizate de ‘atacuri permanente, inclusiv cu ajutorul dronelor’ cu rază scurtă de acțiune, care provoacă ‘distrugeri ale clădirilor rezidențiale și infrastructurii civile’ și ‘fac imposibilă’ furnizarea de servicii sociale și medicale, a adăugat consiliul.

Orașul Kramatorsk avea o populație de circa 150.000 de locuitori înainte de lansarea invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022. Potrivit guvernatorului regional, în luna iulie populația orașului era de 53.000 de locuitori.

Orașul a fost ocupat de separatiști pro-ruși susținuți de Moscova timp de câteva luni în 2014, înainte de a fi recucerit de forțele Kievului.

