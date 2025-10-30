Declarația liderului de la Casa Albă vine la o zi după ce Washingtonul a anunțat o ajustare a dispozitivului militar din regiune, vizând, în special, trupele dislocate în România

Președintele american Donald Trump a declarat joi, la bordul avionului prezidențial Air Force One, că reducerea efectivelor americane din România „nu este o chestiune foarte importantă”, răspunzând întrebărilor jurnaliștilor cu privire la decizia Pentagonului de a redimensiona prezența militară a SUA în Europa de Est, notează AFP.

Declarația liderului de la Casa Albă vine la o zi, după ce Washingtonul a anunțat o ajustare a dispozitivului militar din regiune, vizând, în special, trupele dislocate în România. Măsura intervine într-un moment sensibil, în care războiul din Ucraina continuă, iar flancul estic al NATO rămâne sub presiune strategică.

Potrivit agenției AFP, decizia a generat nedumerire în rândul partenerilor europeni, în condițiile în care România a devenit, în ultimii ani, un pilon esențial al apărării Alianței la Marea Neagră.

Ministerul Apărării Naționale a confirmat, miercuri, că autoritățile române și aliații din NATO au fost informați oficial despre intenția Statelor Unite de a redimensiona prezența militară americană în Europa.

„Decizia vizează și baza de la Mihail Kogălniceanu, unde o parte dintre forțele americane vor fi relocate, însă aproximativ 1.000 de militari vor continua să fie dislocați în România”, a transmis MApN într-un comunicat.

Informațiile privind reducerea efectivelor au fost publicate inițial de Kyiv Post, care a citat surse americane și europene, afirmând că administrația Trump a notificat deja aliații occidentali despre retragerea parțială a trupelor din România.

Într-o reacție ulterioară, Departamentul de Război al SUA a precizat că măsura nu echivalează cu o retragere propriu-zisă și că angajamentul Washingtonului față de NATO și de Articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord rămâne neschimbat.

„Această ajustare a posturii forțelor nu reprezintă un semnal al unei diminuări a prezenței americane în Europa, ci o recalibrare operațională”, a transmis instituția.

România continuă să găzduiască elemente-cheie ale infrastructurii militare americane, inclusiv baza antirachetă de la Deveselu și facilități aeriene la Câmpia Turzii, considerate vitale pentru apărarea flancului sud-estic al Alianței.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube