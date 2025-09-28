NATO își pregătește strategiile pentru eventuale repoziționări globale ale armatei SUA, inclusiv o posibilă reducere a prezenței militare americane în Europa

Anunțul a fost făcut de amiralul italian, Giuseppe Cavo Dragone, președintele Comitetului Militar al Alianței, la încheierea reuniunii acestui organism, desfășurată sâmbătă la Riga, capitala Letoniei, relatează EFE, citată de Agerpres.

„Statele Unite nu vor abandona NATO. Alianța rămâne un pilon central, însă este firesc ca fiecare membru să-și adapteze prioritățile în funcție de propriile amenințări”, a afirmat Cavo Dragone în conferința de presă. El a explicat că, în eventualitatea în care Washingtonul va trebui să se concentreze mai mult pe regiunea Indo-Pacific, este posibilă o retragere parțială din Europa, fără ca aceasta să însemne o diminuare a angajamentului american față de Alianță.

În contextul incursiunilor repetate ale aparatelor rusești în spațiul aerian al statelor membre, NATO lansează inițiativa „Santinela Estului”, menită să întărească protecția Flancului Estic. Programul prevede intensificarea patrulelor aeriene și consolidarea prezenței militare de-a lungul frontierei estice, după incidentele recente: pătrunderea unor drone rusești în spațiul aerian polonez și românesc și, pe 19 septembrie, intrarea a trei avioane MiG-31 rusești în spațiul aerian eston.

„Orice amenințare aeriană, terestră sau maritimă va fi întâmpinată cu un răspuns proporțional și decisiv. Suntem pregătiți și nu există loc pentru îndoieli în această privință”, a subliniat amiralul.

La conferință a participat și generalul Kaspars Pudans, comandantul-șef al armatei letone, care a declarat că țara sa este dispusă să găzduiască avioane NATO echipabile cu armament nuclear, la fel ca Estonia vecină. El a afirmat că o astfel de măsură ar reprezenta „un mesaj credibil de descurajare” adresat potențialilor adversari și ar consolida sentimentul de securitate al populației.

