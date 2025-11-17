Statele Unite iau în calcul sancțiuni severe împotriva statelor care continuă să facă afaceri cu Rusia, a anunțat președintele Donald Trump.

Liderul american a confirmat că republicanii lucrează la un proiect de lege ce ar penaliza orice națiune care colaborează economic cu Moscova, iar Iranul ar putea fi inclus pe lista celor vizați.

Într-o declarație făcută duminică, în Florida, înainte de a se întoarce la Casa Albă, Trump a subliniat că ideea unor sancțiuni drastice îi aparține:

„După cum ştiţi, eu am sugerat acest lucru, astfel încât orice ţară care face afaceri cu Rusia va fi sancţionată foarte sever”.

El a confirmat că inițiativa legislativă aflată în discuție în Senat are sprijinul său, marcând astfel una dintre cele mai clare poziționări ale președintelui în favoarea intensificării presiunilor economice asupra Moscovei.

Proiectul de lege: tarife de până la 500% pentru țările care cumpără energie rusească

Propunerea avansată în Congres ar permite Casei Albe să impună tarife uriașe – de până la 500% – pentru importurile provenite din țările care achiziționează energie din Rusia și nu susțin activ Ucraina.

Țările vizate în mod special ar fi China și India, mari consumatoare de petrol și gaze rusești.

Totodată, Trump a sugerat că lista ar putea fi extinsă:

„S-ar putea să adauge şi Iranul pe listă”, a declarat președintele american duminică seară.

Inițiativa este promovată în Senat de republicanul Lindsey Graham, iar liderul majorității, John Thune, a indicat că este pregătit să o supună la vot, însă fără a avansa un termen clar.

Presiune pentru sancțiuni suplimentare

Atât democrați, cât și unii republicani cer măsuri mai dure împotriva Rusiei, pe fondul războiului prelungit din Ucraina.

Trump a ezitat până acum, preferând să încerce aducerea părților la masa negocierilor, însă eforturile sale nu au dat rezultate.

Președintele american a încercat inclusiv o mediere directă, găzduindu-l pe Vladimir Putin la un summit în Alaska, însă liderul rus nu a dat semne de retragere după aproape patru ani de conflict.

În ultimele săptămâni, Ucraina a accelerat loviturile asupra infrastructurii petroliere rusești, în timp ce Moscova a intensificat atacurile aeriene și încearcă să avanseze în zona strategică Pokrovsk.

