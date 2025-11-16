De către

Președintele american Donald Trump a declarat că analizează posibilitatea aprobării unui acord prin care Statele Unite ar furniza Arabiei Saudite avioane de luptă F-35, produse de Lockheed Martin, informează Reuters.

„Vor să cumpere foarte multe avioane”, a spus Trump jurnaliștilor la bordul Air Force One.

„Mă uit la asta. Mi-au cerut să analizez. Vor să cumpere multe F-35 – de fapt mai multe tipuri de avioane de luptă.”

Prințul saudit, în vizită la Casa Albă

Vânzarea potențială vine în contextul vizitei programate săptămâna viitoare a prințului moștenitor saudit Mohammed bin Salman la Casa Albă. Sunt așteptate acorduri economice și de apărare între cele două state.

Întrebat despre discuții, Trump a spus că întâlnirea este „mai mult decât o întâlnire, este o ceremonie de onoare” pentru Arabia Saudită.

Totodată, el și-a exprimat speranța ca regatul să se alăture în curând Acordurilor Abraham, care au normalizat relațiile dintre Israel și mai multe state musulmane.

Până acum, Riadul a refuzat, cerând mai întâi un plan clar privind statalitatea palestiniană.

Îngrijorări legate de securitate

Un raport al serviciilor de informații ale Pentagonului ridică semne de întrebare cu privire la tranzacția propusă.

Potrivit New York Times, care citează surse familiare cu evaluarea, tehnologia avansată a F-35 ar putea ajunge în posesia Chinei dacă vânzarea ar fi aprobată.

