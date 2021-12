Trump a primit huiduieli după ce a spus că a făcut rapel cu vaccinul COVID-19

Fostul președinte Donald Trump a primit mai multe huiduieli după ce a dezvăluit că a primit o injecție de rapel cu vaccinul COVID-19, din partea unei mulțimi din Dallas, în timpul unui eveniment public.

Trump a făcut dezvăluirea duminică seara în timpul unui interviu live pentru Fox News.

„Atât eu, cât și președintele suntem vaccinați”, a spus O’Reilly la American Airlines Center, atrăgând huiduieli partea publicului.

„Ai primit rapelul?” l-a întrebat pe fostul președinte. „Da”, a răspuns Trump. „Și eu le fel”, a spus O’Reilly.

„Nu! Nu! Nu! Nu! Nu!” , a răspuns Trump mulțimii care scanda împotriva lui.

În timp ce Trump și-a exprimat opoziția față de mandatele de vaccinare, și-a asumat totuși meritul pentru vaccinurile dezvoltate în timpul mandatului său. În același timp, el a refuzat să-și îndemne susținătorii să se inoculeze, potrivit antena3.ro.

De exemplu, în timp ce alți lideri mondiali, inclusiv fostul vicepreședinte Mike Pence, președintele Joe Biden și vicepreședintele Kamala Harris, și-au primit dozele în mod public pentru a promova medicamentul care salvează vieți, Trump a ales să-l primească în privat – o recunoaștere a nepopularității vaccinului.

Trump a asistat la huiduieli pentru că a făcut rapel, deși el a fost cel care a subminat respectarea măsurilor de sănătate publică

Și deși a acuzat administrația Biden pentru nivelurile ridicate de scepticism privind vaccinurile, el a subminat în mod repetat recomandările de sănătate publică în timpul mandatului, încurajând utilizarea de tratamente nedovedite și minimizând amenințarea pe care o reprezenta virusul în timp ce încerca să prioritizeze redresarea economică și să-și asigure un al doilea mandat.

Trump a spus pentru Wall Street Journal într-un interviu din septembrie că „probabil” nu va primi o injecție de rapel.

„Simt că sunt într-o formă bună din acest punct de vedere”, a spus el ziarului. „O să văd mai târziu. Nu sunt împotrivă, dar probabil că nu este pentru mine.”

SUA i-au îndemnat pe toți americanii eligibili să primească vaccinuri de rapel cât mai repede posibil, deoarece țara se confruntă cu o creștere a noii variante foarte contagioase de Omicron. Atât Moderna, cât și Pfizer au spus că injecțiile de rapel ale vaccinurilor lor COVID-19 par să ofere protecție împotriva noii tulpini, despre care dovezile preliminare sugerează că poate evita mai bine vaccinurile decât versiunile anterioare.

Trump a fost internat cu COVID-19 în octombrie 2020, cu câteva săptămâni înainte de alegerile prezidențiale, și a primit tratament experimental cu anticorpi monoclonali. Fostul său șef de cabinet, Mark Meadows, a dezvăluit într-o carte publicată luna aceasta că Trump era mult mai bolnav decât a dezvăluit Casa Albă la acea vreme.

Înainte de interviul cu Fox News, Trump a spus duminică audienței că ”își asumă meritul” pentru succesul vaccinurilor dezvoltate în timp ce el era în funcție.

„Uite, am făcut ceva care a fost istoric. Am salvat zeci de milioane de vieți în întreaga lume. Noi împreună, toți – nu eu, noi – am făcut un vaccin, trei vaccinuri și terapii extraordinare”, a spus Trump.

Asistenții lui Trump nu au comentat incidentul, potrivit ABC News.

