Trei avioane rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei: reacții ferme din UE și NATO

Vineri, spațiul aerian al Estoniei a fost violat de trei avioane de luptă rusești MiG-31, care au intrat fără permisiune deasupra Golfului Finlandei, rămânând în zonă timp de 12 minute, a anunțat Ministerul de Externe estonian. În urma incidentului, Estonia a convocat chargé d’affaires al Rusiei pentru explicații.

Trei avioane rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei

Rusia a mai încălcat spațiul aerian al Estoniei de patru ori în acest an, ceea ce este inacceptabil, dar incursiunea de astăzi, cu trei avioane de luptă, este fără precedent ca îndrăzneală, a declarat ministrul de externe estonian, Margus Tsahkna. Oficialul a adăugat că agresivitatea crescândă a Rusiei trebuie contracarată prin presiuni politice și economice rapide.

Și Uniunea Europeană a reacționat ferm. Kaja Kallas, diplomatul șef al UE, a condamnat incidentul drept o “provocare extrem de periculoasă” și a subliniat că acesta reprezintă a treia încălcare a spațiului aerian european în doar câteva zile, escaladând tensiunile în regiune.

UE sprijină pe deplin Estonia. Putin testează hotărârea Occidentului. Nu trebuie să arătăm slăbiciune, a avertizat Kallas.

Incidentul survine în contextul unor recente încălcări ale spațiului aerian NATO de către Rusia, inclusiv drone în Polonia și România. Săptămâna trecută, avioanele NATO au doborât mai multe drone rusești care pătrunseseră în spațiul polonez, marcând prima dată când forțele Alianței au deschis focul de la începutul războiului din Ucraina. În România, dronele rusești au fost interceptate de două F-16, fără a fi doborâte din cauza riscurilor colaterale.

Incidentul de vineri intensifică apelurile pentru consolidarea apărării pe flancul estic al NATO și ar putea accelera noile sancțiuni împotriva Moscovei propuse de Comisia Europeană.

