Peste 200 de centre din Rusia au primit copii ucraineni răpiți, unde aceștia au fost supuși reeducării ideologice și unor forme de pregătire militară, arată un raport publicat marți de Laboratorul de Cercetare Umanitară al Școlii de Sănătate Publică Yale, citat de NBC News.

Practicile descrise încalcă dreptul internațional și completează documentația care stă la baza acuzațiilor de crime de război împotriva președintelui rus Vladimir Putin.

Raportul identifică opt tipuri de locații unde au fost transportați copiii – de la tabere de vară, la centre religioase și academii militare. În total, cercetătorii au localizat 210 situri.

Potrivit documentului, unii copii au fost ținuți temporar, în timp ce alții au primit cetățenie rusă și au fost adoptați ilegal.

În majoritatea cazurilor, minorii au fost incluși în programe de „reeducare” menite să le insufle patriotismul rusesc, prin lecții de istorie, intonarea imnului național și alte activități similare.

Antrenamente militare pentru adolescenți

O parte dintre copii, mai ales cei mai mari, au fost instruiți în academii de cadeți și baze militare.

Raportul menționează cursuri de „control al dronelor și tactici de luptă”, dar și participarea la competiții de tir sau aruncare de grenade.

Cercetătorii precizează însă că nu există dovezi clare privind înrolarea efectivă a acestor copii în armata rusă.

Reacții și implicații internaționale

Comisarul pentru drepturile copilului din Rusia, Maria Lvova-Belova, vizată de un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională, nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Kremlinul a respins anterior acuzațiile, catalogând mandatele ca fiind „scandaloase”.

În paralel, programul oficial al Ucrainei „Aduceți copiii acasă” a documentat până acum aproape 20.000 de cazuri de deportări și transferuri forțate.

Un „borcan uriaș” de cazuri

„Este foarte important ca toți cei implicați în procesul de recuperare a copiilor să aibă cele mai precise informații geospațiale posibile, iar acestea sunt cele mai exacte date disponibile”, a spus Nathaniel Raymond, directorul executiv al laboratorului Yale.

El a comparat amploarea fenomenului cu un joc de ghicit: „Acum, cu acest raport, știm cam cât de mare este borcanul. Și este uriaș”.

Dimensiunea politică a problemei

Ucraina consideră returnarea copiilor răpiți o condiție esențială în orice eventuală negociere de pace. Președintele Volodimir Zelenski a ridicat problema direct la Casa Albă, în timpul unei întâlniri recente cu președintele american Donald Trump, care discutase câteva zile mai devreme cu Vladimir Putin în Alaska.