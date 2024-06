Odată cu noile alegeri de anul acesta, sunt așteptări de mai bine și în zona turistică. România nu excelează la acest capitol, însă soluții ar fi, dacă ar exista o bună colaborare între autoritățile locale, centrale și operatorii sau organizațiile din turism. Traian Bădulescu, purtător de cuvânt al ANAT, spune că țara noastră ,,România nu are încă o imagine turistică puternică”, dar cu ajutorul unor investiții și a unor echipe care să coordoneze activitățile, am putea concura cu alte țări cu tradiție.

Reprezentantul ANAT spune că atragerea de noi turiști înseamnă un buget de promovare mult mai mare.

România ar avea nevoie de vreo 20 de milioane de euro pe an pentru promovare turistică și nu e o sumă deloc mare. Turcia investește vreo 80 de milioane de dolari, pe an. Sunt țări care investesc și mai mult anual, dar rezultatele se văd în miliardele de euro sau dolari veniți anual la buget din turism. Și la noi se poate, dacă s-ar investi niște bani. Acest buget trebuie să aibă în spate și o echipă de specialiști care împreună cu autoritățile locale, cu o firmă de marketing, să creeze campanii bine targetate.

Reprezentantul ANAT mai punctează că ,,un lucru bun este că se extind plajele, dar trebuie lucrat mult la infrastructura rutieră, amenajare, planuri urbanistice, curățenie, deși litoralul a crescut destul de mult.”

Există o taxă plătită de turiști, nu de hotelieri, nu de structurile de cazare și se strâng poate 30 de milioane de euro sau mai mult, în toată țara. Aceste taxe ar trebui investite strict pentru promovarea și dezvoltarea turismului românesc, tocmai de aceea un buget de 20 de milioane de euro nu ar fi deloc nerealist, ar aduce 1-2 miliarde de euro în plus pe an la buget, dacă ar fi investiți cu cap.

Mă uit la țări precum Bulgaria, care s-au promovat și la noi în țară, Albania, care e foarte bine promovată și are o imagine în creștere. România nu are încă o imagine turistică puternică, nu mai are nici imaginea negativă pe care o avea în anii 90 cu mineriade, cu copii ai străzii. Nu are o imagine puternică, de țară turistică, iar mulți turisti care se întorc din România rămân chiar surprinși extrem de plăcut. E o diferență mare între gradul de așteptare și gradul de satisfacție, după ce se întorc de la destinație, a mai spus Bădulescu.