Tragedie la meciul Energie Cottbus – RB Leipzig! Un suporter al oaspeților a murit înainte de startul partidei din Cupa Germaniei

Un fan al echipei RB Leipzig s-a prăbușit la intrarea pe stadionul din Cottbus și a murit la spital, în ciuda intervenției rapide a echipajelor medicale.

Un eveniment tragic a avut loc marți seară, la meciul din Cupa Germaniei dintre Energie Cottbus și RB Leipzig, încheiat cu scorul de 4-1 pentru oaspeți. Un suporter al formației din Leipzig a suferit o urgență medicală gravă chiar la intrarea pe stadionul din Cottbus și, în ciuda eforturilor medicilor, a decedat ulterior la spital.

Incidentul s-a produs în zona destinată accesului fanilor oaspeți, cu puțin timp înainte de startul partidei. Martorii au relatat că bărbatului i s-a făcut brusc rău, iar echipajele de prim-ajutor aflate la fața locului au intervenit imediat. Suporterul a fost transportat de urgență la spitalul local, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Anunțul oficial al clubului RB Leipzig

Clubul din Leipzig a confirmat decesul printr-un comunicat publicat în timpul meciului, explicând că tragedia s-a produs „din cauza unei urgențe medicale, fără influențe din exterior”.

„La intrarea pe stadion a avut loc, din păcate, o urgență medicală, fără influențe din exterior. Am primit acum vestea tristă că suporterul echipei RB Leipzig a decedat la spital. Din acest motiv și din respect pentru familia îndoliată, vom reduce la minimum transmisiunea live din Cottbus. În aceste momente, fotbalul trece pe planul al doilea. Ne exprimăm sincerele condoleanțe și profunda noastră compasiune pentru familie și apropiați”, a transmis clubul german.

Conform informațiilor publicate de ESPN, și clubul gazdă, Energie Cottbus, a confirmat incidentul: persoana în cauză a leșinat în timp ce suporterii oaspeți intrau pe stadion, iar starea sa s-a agravat pe drumul spre spital.

Crainicul stadionului a anunțat vestea înainte de startul reprizei secunde, iar întreaga arenă a păstrat un moment de reculegere în memoria suporterului decedat. Fanii ambelor echipe au oprit scandările și cântecele, păstrând liniștea în semn de solidaritate.

Căpitanul lui RB Leipzig, David Raum, a vorbit la final despre incident, subliniind reacția plină de respect a celor prezenți:

„Gândurile și condoleanțele noastre sunt cu siguranță alături de familia decedatului. Nu este un moment ușor. Respect pentru fanii lui Cottbus, care au întrerupt scandările după pauză. Fanii noștri au făcut același lucru. Sportul trece pe plan secund, este o veste foarte tristă”, a spus jucătorul german.

În urma tragediei, ambele cluburi au transmis mesaje de compasiune familiilor îndoliate, iar Liga Germană de Fotbal a anunțat că va sprijini o anchetă privind modul de desfășurare a intervenției medicale.

Partida s-a disputat în condiții normale după momentul de reculegere, dar atmosfera a rămas una apăsătoare până la final. Leipzig s-a impus cu 4-1, însă rezultatul a trecut complet în plan secund într-o seară marcată de durere și solidaritate pe stadionul din Cottbus.

